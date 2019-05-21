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21.05.19 11:00 Круглый стол: "Финансовый лизинг в Украине: текущее состояние и перспективы развития"

21 травня 2019, вівторок, 08:20 43
Політика 2019-05-21T10:00:02+03:00
Українські Новини
Гройсман заявив, що спроба знизити тарифи може спричинити серйозну кризу

Гройсман заявив, що спроба знизити тарифи може спричинити серйозну кризу

Володимир Гройсман. Фото: прес-служба Кабміну
Володимир Гройсман. Фото: прес-служба Кабміну

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляє, що спроба зниження тарифів може спричинити серйозну кризу і розірвання міжнародних договорів.

Про це він сказав в ефірі телеканалу ICTV, передають Українські Новини.

"Спроба зниження тарифів може спричинити серйозну кризу - це розірвання всіх наших міжнародних договорів і, фактично, доведення країни до фінансової кризи. Чому? Тому що, як я підкреслив, зобов'язання підвищення ціни на газ були взяті не моїм урядом і не попереднім Арсенія Яценюка... " - сказав він.

У той же час, за його словами, уряд ухвалив всі необхідні рішення для недопущення підвищення цін на газ.

Як повідомляли Українські Новини, у Зеленського відхрестилися від зниження комунальних тарифів: не прерогатива Президента.

Також Кабмін і "Нафтогаз" знизили ціну на газ на 30 копійок за 1 куб. м з 1 травня.

Раніше меморандум з МВФ передбачав підняття з 1 квітня 2016 року ціни на газ для населення в рамках соціальної норми 1 200 куб. м в опалювальний сезон до рівня 75% від імпортного паритету.

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