У Зеленского открестились от снижения коммунальных тарифов: не прерогатива Президента

Глава штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что вопросы коммунальных тарифов - не прерогатива Президента.

Об этом он сказал в интервью ICTV, сообщают Українські Новини.

"На самом деле, это не совсем прерогатива Президента. Но если мы говорим о коррупционной составляющей, так называемый "Роттердам +", то позиция Президента во многом может повлиять на эти процессы", - ответил Разумков.

При этом после того, как у Разумкова переспросили, будут ли вообще пересмотрены нынешние тарифы в сторону уменьшения, глава штаба Зеленского ответил, что это процесс не будет простым.

"В рамках действующего законодательства, на что сможет Президент повлиять, он будет влиять. Но обещать, что это произойдет через день, через два, через три после инаугурации... Это процесс будет не простым".

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