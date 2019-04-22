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22 апреля 2019, понедельник, 16:05 259
Политика 2019-04-22T16:10:24+03:00
Українські Новини
У Зеленского открестились от снижения коммунальных тарифов: не прерогатива Президента

У Зеленского открестились от снижения коммунальных тарифов: не прерогатива Президента

Глава штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что вопросы коммунальных тарифов - не прерогатива Президента.

Об этом он сказал в интервью ICTV, сообщают Українські Новини.

"На самом деле, это не совсем прерогатива Президента. Но если мы говорим о коррупционной составляющей, так называемый "Роттердам +", то позиция Президента во многом может повлиять на эти процессы", - ответил Разумков.

При этом после того, как у Разумкова переспросили, будут ли вообще пересмотрены нынешние тарифы в сторону уменьшения, глава штаба Зеленского ответил, что это процесс не будет простым.

"В рамках действующего законодательства, на что сможет Президент повлиять, он будет влиять. Но обещать, что это произойдет через день, через два, через три после инаугурации... Это процесс будет не простым".

Как сообщали Українські Новини, также штаб Зеленского предлагает свой вариант развития украинского языка.

Ранее долг украинцев за коммуналку резко вырос, перевалив за 60 млрд гривен.

Тем временем, платить за "коммуналку" можно вдвое меньше: как получить "теплый кредит".

Больше новостей о: Тарифы Коммунальные услуги Владимир Зеленский Дмитрий Разумков

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