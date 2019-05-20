Зеленский заявил, что самостоятельно Украина не может преодолеть российскую агрессию, и попросил помощи у США

Президент Владимир Зеленский, который сегодня принял присягу, призывает Соединенные Штаты Америки ужесточить санкции против России.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українські Новини.

Зеленский заявил об этом во время встречи с представителями Администрации США и Конгресса США, которые прибыли в Киев для участия в официальной церемонии инаугурации главы государства.

"США являются мощным и очень серьезным партнером для Украины, прежде всего, в преодолении агрессии России. Самостоятельно преодолеть российскую агрессию на Донбассе и в Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь. Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против РФ", - сказал он.

Также он добавил, что готов воплощать прозрачные, открытые и демократические реформы в Украине.

Кроме того, Зеленский поблагодарил Президента США Дональда Трампа за поздравления и выразил надежду на встречу в ближайшее время.

Глава государства также подчеркнул важность реализации сотрудничества в энергетической сфере и в сфере безопасности.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский провел свои первые переговоры в качестве Президента. Также Зеленский заявил, что Украина заинтересована в сотрудничестве с Эстонией в IT-сфере.

17 мая в России отреагировали на новые санкции США.