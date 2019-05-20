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20 травня 2019, понеділок, 21:18 70
Зовнішня політика 2019-05-20T21:30:31+03:00
Українські Новини
Зеленський заявив, що самостійно Україна не може подолати російську агресію, і попросив допомоги у США

Зеленський заявив, що самостійно Україна не може подолати російську агресію, і попросив допомоги у США

Санкції. Фото: glavpost
Санкції. Фото: glavpost

Президент Володимир Зеленський, який сьогодні склав присягу, закликає Сполучені Штати Америки посилити санкції проти Росії.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

Зеленський заявив про це під час зустрічі з представниками Адміністрації США і Конгресу США, які прибули до Києва для участі в офіційній церемонії інавгурації глави держави.

"США є потужним і дуже серйозним партнером для України, перш за все, в подоланні агресії Росії. Самостійно подолати російську агресію на Донбасі та в Криму ми не зможемо. Тому нам потрібна ваша допомога. Хотів би закликати вас, аби США продовжували посилення санкцій проти РФ", - сказав він.

Також Президент додав, що готовий втілювати прозорі, відкриті і демократичні реформи в Україні.

Крім того, Зеленський подякував Президенту США Дональду Трампу за привітання і висловив надію на зустріч найближчим часом.

Голова держави також наголосив на важливості реалізації співпраці в енергетичній сфері та у сфері безпеки.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський провів свої перші переговори в якості Президента. Також Зеленський заявив, що Україна зацікавлена у співпраці з Естонією в IT-сфері.

17 травня в Росії відреагували на нові санкції США.

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