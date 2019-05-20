Зеленський заявив, що самостійно Україна не може подолати російську агресію, і попросив допомоги у США

Президент Володимир Зеленський, який сьогодні склав присягу, закликає Сполучені Штати Америки посилити санкції проти Росії.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.\r\nЗеленський заявив про це під час зустрічі з представниками Адміністрації США і Конгресу США, які прибули до Києва для участі в офіційній церемонії інавгурації глави держави.\r\n"США є потужним і дуже серйозним партнером для України, перш за все, в подоланні агресії Росії. Самостійно подолати російську агресію на Донбасі та в Криму ми не зможемо. Тому нам потрібна ваша допомога. Хотів би закликати вас, аби США продовжували посилення санкцій проти РФ", - сказав він.\r\nТакож Президент додав, що готовий втілювати прозорі, відкриті і демократичні реформи в Україні.\r\nКрім того, Зеленський подякував Президенту США Дональду Трампу за привітання і висловив надію на зустріч найближчим часом.\r\nГолова держави також наголосив на важливості реалізації співпраці в енергетичній сфері та у сфері безпеки.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський провів свої перші переговори в якості Президента. Також Зеленський заявив, що Україна зацікавлена у співпраці з Естонією в IT-сфері.\r\n17 травня в Росії відреагували на нові санкції США.