Зеленский провел свои первые переговоры в качестве президента

Президент Грузии Саломе Зурабишвили пригласила Президента Владимира Зеленского посетить Грузию с официальным визитом.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

Зеленский встретился с Зурабишвили, которая прибыла в Украину на церемонию инаугурации главы государства.

Зурабишвили пожелала ему успехов на посту Президента.

Зеленский же отметил в приоритетах Украины прекращение войны на Донбассе, восстановление суверенитета и территориальной целостности, а также развитие европейской и евроатлантической интеграции.

Президент подчеркнул, что одним из вызовов для Украины является победа над коррупцией, в чем Грузия является примером.

"В этом вопросе опыт Грузии является для нас примером", - сказал Зеленский.

Стороны обсудили направления развития украинско-грузинских отношений и выразили уверенность в дальнейшем углублении стратегического партнерства.

Кроме того, Зурабишвили заявила о необходимости объединить позиции стран по евроатлантической интеграции.

"Всех нас ждет еще один вызов - выборы в Европарламент. Мы должны объединить позиции Украины и Грузии по курсу на евроинтеграцию и членство в НАТО", - отметила она.

Как сообщали Українські Новини, в понедельник Зеленский, выступая в Верховной Раде, после того, как зачитал присягу и вступил в должность Президента, заявил о том, что распускает Раду 8-го созыва.

Также Зеленский рассказал, что должна сделать Рада в течение 2 месяцев.