Зеленский провел свои первые переговоры в качестве президента

Президент Грузии Саломе Зурабишвили пригласила Президента Владимира Зеленского посетить Грузию с официальным визитом.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.\r\nЗеленский встретился с Зурабишвили, которая прибыла в Украину на церемонию инаугурации главы государства.\r\nЗурабишвили пожелала ему успехов на посту Президента.\r\nЗеленский же отметил в приоритетах Украины прекращение войны на Донбассе, восстановление суверенитета и территориальной целостности, а также развитие европейской и евроатлантической интеграции.\r\nПрезидент подчеркнул, что одним из вызовов для Украины является победа над коррупцией, в чем Грузия является примером.\r\n"В этом вопросе опыт Грузии является для нас примером", - сказал Зеленский.\r\nСтороны обсудили направления развития украинско-грузинских отношений и выразили уверенность в дальнейшем углублении стратегического партнерства.\r\nКроме того, Зурабишвили заявила о необходимости объединить позиции стран по евроатлантической интеграции.\r\n"Всех нас ждет еще один вызов - выборы в Европарламент. Мы должны объединить позиции Украины и Грузии по курсу на евроинтеграцию и членство в НАТО", - отметила она.\r\nКак сообщали Українські Новини, в понедельник Зеленский, выступая в Верховной Раде, после того, как зачитал присягу и вступил в должность Президента, заявил о том, что распускает Раду 8-го созыва.\r\nТакже Зеленский рассказал, что должна сделать Рада в течение 2 месяцев.