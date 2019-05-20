Представитель Кабмина в Раде Денисенко подал в отставку

Представитель Кабинета Министров в Верховной Раде, депутат Вадим Денисенко (фракция "Блок Петра Порошенко") подал в отставку вслед за премьер-министром Владимиром Гройсманом, который также заявил, что решил уйти в отставку.

Об этом он написал в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Написал заявление о сложении полномочий представителя правительства в парламенте", - заявил он и опубликовал фото заявления.

Заявление об отставке Денисенко. Фото: Vadym Denysenko/Facebook

Также он отметил среди своих достижений помощь в воплощении пенсионной и медицинских реформ.

Кроме того, он поблагодарил всех, кто его поддерживал.

Как сообщали Українські Новини, в понедельник Зеленский, выступая в Верховной Раде, после того, как зачитал присягу и вступил в должность Президента, заявил о том, что распускает Раду 8-го созыва.

Также подал в отставку министр обороны Степан Полторак и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов.