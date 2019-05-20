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20 мая 2019, понедельник, 17:22 7545
Силовые структуры 2019-05-20T17:23:40+03:00
Українські Новини
Огромный запас артиллерийских снарядов и подрывников нашли в Луганской области

Огромный запас артиллерийских снарядов и подрывников нашли в Луганской области

Арсенал оружия. Фото: СБУ
Арсенал оружия. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины обнаружила арсенал с крупнокалиберными военными средствами поражения в Новоайдарском районе Луганской области.

Об этом говорится в сообщении СБУ, передают Українськi Новини.

Отмечается, что из тайника, обустроенного на прежнем месте дислокации одной из воинских частей в Новоайдарском районе, правоохранители изъяли более 270 артиллерийских снарядов ОФ-22 калибра 152 мм и почти 300 подрывников РГМ-2.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст.413 (расточительство или утрата военного имущества) Уголовного кодекса.

Следственные действия по установлению обстоятельств дела и привлечению к ответственности лиц, причастных к обустройству тайника, продолжаются.

Арсенал оружия. Фото: пресс-служба СБУАрсенал оружия. Фото: пресс-служба СБУ

Как сообщали Українськi Новини, после взрыва в отделении банка полиция нашла огромный арсенал оружия в селе под Луганском.

Ранее огромный арсенал для стрельбы авиаракетами нашли под Киевом.

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