Огромный запас артиллерийских снарядов и подрывников нашли в Луганской области

Служба безопасности Украины обнаружила арсенал с крупнокалиберными военными средствами поражения в Новоайдарском районе Луганской области.\r\nОб этом говорится в сообщении СБУ, передают Українськi Новини.\r\nОтмечается, что из тайника, обустроенного на прежнем месте дислокации одной из воинских частей в Новоайдарском районе, правоохранители изъяли более 270 артиллерийских снарядов ОФ-22 калибра 152 мм и почти 300 подрывников РГМ-2.\r\n\r\nПравоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст.413 (расточительство или утрата военного имущества) Уголовного кодекса.\r\nСледственные действия по установлению обстоятельств дела и привлечению к ответственности лиц, причастных к обустройству тайника, продолжаются.\r\nАрсенал оружия. Фото: пресс-служба СБУ\r\nКак сообщали Українськi Новини, после взрыва в отделении банка полиция нашла огромный арсенал оружия в селе под Луганском.\r\nРанее огромный арсенал для стрельбы авиаракетами нашли под Киевом.