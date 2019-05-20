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20 травня 2019, понеділок, 12:12 23
Президент 2019-05-20T14:45:04+03:00
Українські Новини
Зеленський хоче, щоб українці брали приклад з ісландців, ізраїльтян, японців і швейцарців

Зеленський хоче, щоб українці брали приклад з ісландців, ізраїльтян, японців і швейцарців

Зеленський. Скріншот 112.ua
Зеленський. Скріншот 112.ua

Володимир Зеленський, який сьогодні обраний 6-м Президентом України, заявив, що українці мають брати приклад з представників інших країн. Так Зеленський висловився про об'єднання українців, що живуть на території України та за її межами, на урочистому засіданні з нагоди інавгурації у Верховній Раді, передають Українські Новини.

"Скептики скажуть, що це фантастика, що це неможливо, а може це і є наша національна ідея - об'єднавшись, зробити неможливе, всупереч усьому", - сказав Зеленський.

Він також заявив, що українці мають брати приклад з ісландців у питанні футболу, ізраїльтян - у захисті держави, японців - у технологіях, швейцарців - в умінні щасливо жити одне з одним, незважаючи на відмінності.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський після присяги заявив про розпуск Ради.

Також він закликав міністрів звільнити свої місця.

Зеленський заявив про готовність надати українське громадянство всім, хто буде працювати на благо України.

На інавгурації Зеленський назвав всіх українців президентами.

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