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19 мая 2019, воскресенье, 23:09 132
Президент 2019-05-19T23:10:21+03:00
Українські Новини
Порошенко уволил первого замглавы АП Ковальчука сразу с двух должностей

Порошенко уволил первого замглавы АП Ковальчука сразу с двух должностей

Первый замглавы АП Виталий Ковальчук.
Первый замглавы АП Виталий Ковальчук.

Президент Петр Порошенко уволил первого заместителя главы Администрации Президента Виталия Ковальчука.

Об этом говорится в указе №295 от 19 мая,  передают Українськi Новини.

Указано, что Ковальчук уволен согласно поданному заявлению об отставке.

Кроме того, Ковальчук уволен с должности представителя Президента в Кабинете Министров.

Как сообщали Українськi Новини, Порошенко уволил главу Администрации Президента Игоря Райнина и его заместителя Сергея Марченко.

Ранее Порошенко уволил Константина Елисеева с должности заместителя главы АП, который подал прошение об отставке в четверг после объявления даты инаугурации Зеленского.

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