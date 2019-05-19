Порошенко уволил первого замглавы АП Ковальчука сразу с двух должностей

Президент Петр Порошенко уволил первого заместителя главы Администрации Президента Виталия Ковальчука.\r\nОб этом говорится в указе №295 от 19 мая, передают Українськi Новини.\r\nУказано, что Ковальчук уволен согласно поданному заявлению об отставке.\r\nКроме того, Ковальчук уволен с должности представителя Президента в Кабинете Министров.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Порошенко уволил главу Администрации Президента Игоря Райнина и его заместителя Сергея Марченко.\r\nРанее Порошенко уволил Константина Елисеева с должности заместителя главы АП, который подал прошение об отставке в четверг после объявления даты инаугурации Зеленского.