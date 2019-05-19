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19 травня 2019, неділя, 21:40 26
Політика 2019-05-19T23:45:01+03:00
Українські Новини
Портнов назвав чотирьох осіб, яких хоче притягнути до кримінальної відповідальності

Портнов назвав чотирьох осіб, яких хоче притягнути до кримінальної відповідальності

Андрій Портнов. Фото:
Андрій Портнов. Фото: "Страна"

Колишній перший заступник голови Адміністрації Президента Віктора Януковича Андрій Портнов, що повернувся до України, має намір добиватися притягнення до кримінальної відповідальності Президента Петра Порошенка, заступника голови його Адміністрації Олексія Філатова, депутатів Верховної Ради від "Народного фронту" Сергія Пашинського і Максима Бурбака.

Про це він сказав в інтерв'ю інтернет-виданню "Страна.ua", передають Українські Новини.

Портнов заявив, що повернувся в Україну і має намір юридичними методами добиватиметься кримінального переслідування чинної влади.

"Ключові люди - це сам Порошенко, Філатов, Пашинський, лідер фракції "Народного фронту" Бурбак, лідер фракції БПП, ключові чиновники з оточення Порошенка, бізнес-чиновники. Прізвища всі відомі й вони на слуху - зараз ми задокументували понад 10 заяв про злочини , щоб подати їх через два-три дні, тому що потрібно їх процесуальне оформлення", - заявив колишній радник Януковича, який фігурує в ряді кримінальних проваджень Генеральної прокуратури.

Портнов зазначив, що також зосередить зусилля на арешт активів Порошенка, зокрема, заводу "Ленінська кузня".

Як повідомляли Українські Новини, Портнов заявив, що не має наміру йти на держслужбу.

Раніше Портнов оголосив, що вирішив повернутися до України.

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