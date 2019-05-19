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19 мая 2019, воскресенье, 17:56 555
Внешняя политика 2019-05-19T17:58:29+03:00
Українські Новини
МИД потребовал от Египта объяснений за задержание танкера с украинскими моряками

МИД потребовал от Египта объяснений за задержание танкера с украинскими моряками

Украинский МИД направил МИДу Египта ноту протеста и потребовал объяснить, почему украинских моряков задержали.

Об этом со ссылкой на заместителя директора Департамента консульской службы Василия Кирилича сообщило "Громадське".

Также МИД просит разрешить визит украинского консула в Египет, а посольство Украины в Египте также получило поручение немедленно урегулировать ситуацию.

"Данное дело находится на особом контроле Департамента консульской службы", - заявил Кирилич.

Утром 18 мая египетские военные задержали судно для перевозки нефти Sea Shark, на борту которого находится 19 украинцев, двое из которых – крымчане. Капитан танкера Виталий Нестеренко заявил, что военные потребовали разгрузить танкер и заблокировали движение экипажа, пока их требование не будет выполнено.

Как сообщали Українськi Новини, Международный трибунал начал слушания дела о захвате Россией украинских кораблей.

Ранее Россия отказалась участвовать в слушаниях Международного трибунала по делу о захвате украинских моряков.

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