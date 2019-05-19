Друга посадова особа Чехії відвідає інавгурацію Зеленського

Голова Сенату (верхньої палати) парламенту Чеської Республіки Ярослав Кубера візьме участь в інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського 20 травня.

Про це в своєму мікроблозі Twitter написав посол України в Чехії Євген Перебийніс, передають Українські Новини.

"Чеську Республіку на завтрашній церемонії інавгурації Президента України представлятиме голова Сенату (верхньої палати) парламенту Ярослав Кубера", - написав він.

Також він зазначив, що за ієрархією, це друга посадова особа в державі.

Як повідомляли Українські Новини, 5 президентів європейських країн і міністр енергетики США Перрі візьмуть участь в інавгурації новообраного Президента Володимира Зеленського 20 травня.

Також силовики перейдуть на посилений режим в понеділок через інавгурації Зеленського.