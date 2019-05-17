Зеленский призвал желающих собраться перед инаугурацией в Мариинском парке

Новоизбранный Президент Владимир Зеленский призвал всех желающих собраться перед инаугурацией в Мариинском парке 20 мая.

Об этом Зеленский сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Я очень хотел бы принести президентскую присягу перед вами, глядя народу в глаза. Но, к сожалению, по регламенту это произойдет в зале Верховной Рады, перед депутатами. Я приглашаю всех желающих утром 20 мая до Мариинского парка, откуда я отправлюсь в Верховную Раду", - написал он.

Кроме того, он сообщил, что церемония инаугурации будет транслироваться на большом экране там же.

Как сообщали Українськi Новини, СМИ писали, что инаугурация Зеленского будет проходить в три этапа и без банкета.

В штабе Зеленского заявили, что инаугурация 20 мая повлечет ряд трудностей для киевлян и делегаций.

Тем временем пять президентов европейских стран приедут на инаугурацию Зеленского.