Силовики перейдуть на посилений режим у понеділок через інавгурацію Зеленського

У день інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського правоохоронці працюватимуть у посиленому режимі, повідомляє "112" з посиланням на начальника Управління Держохорони України Валерія Гелетея.

"Державна охорона 20 травня буде працювати у посиленому режимі, як і більшість правоохоронців Міністерства внутрішніх справ та Служби безпеки. Це іспит для правоохоронної системи, щоб у цей час (під час інавгурації, під час приїзду іноземних делегацій) усе відбулося на високому професійному рівні", - зазначив він.

При цьому Гелетей підкреслив, що наразі українські правоохоронці співпрацюють зі своїми іноземними колегами, які вже приїздять до України.

"Від того, скільки буде іноземних делегацій та гостей, залежатиме точна кількість правоохоронців, задіяних до охорони під час інавгурації", - сказав він, додаючи, що українські правоохоронці будуть робити все можливе, щоб ніщо не затьмарило свята.

Як повідомляли Українські Новини, США назвали 5 своїх представників, які відвідають інавгурацію Зеленського. Також п'ять президентів європейських країн приїдуть на інавгурацію Зеленського.

Японію на інавгурації Зеленського представить спецпосланець прем'єра Тояма.

Крім того, Зеленський закликав бажаючих зібратися перед інавгурацією в Маріїнському парку.