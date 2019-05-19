В отдельных областях Украины резко ухудшится погода до опасного уровня, - ГосЧС

В Винницкой, Одесской и всех западных областях Украины ожидается ухудшение погодных условий до I уровеня опасности, желтого.

Об этом говорится в сообщении ГосЧС от 19 мая, передают Українські Новини.

"Внимание! Предупреждение об ухудшении погодных условий в отдельных областях Украины! По данным УкрГидрометцентра, 19 мая в западных, Винницкой и Одесской областях грозы (I уровень опасности, желтый)", - сказано в сообщении.

Карта: Укргидрометцентр

При этом, по сообщению спасателей, 19-21 мая по Киевской области высокая (4 класса) пожарная опасность. 20-21 мая в районе Фастова чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Как сообщали Українські Новини, в воскресенье почти по всей Украине будет жарко и пройдут кратковременные дожди.

Также в Ровенской области ливень затопил дворы и улицы.

Тем временем синоптик рассказала о погоде на выходных.