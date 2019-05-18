От града и шквального ветра до 32-градусной жары: синоптик рассказала о погоде на выходных

После ливней и шторма в части Украины, атмосферные проявления на выходных будут разными, если на западе страны - дожди и грозы, то на востоке - жара.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"На западе, а также в Винницкой и частично Одесской ожидаются дожди и грозы, при грозах возможен град и шквалистое усиление ветра. Поэтому осторожность во время грозы - особенная", - сообщила синоптик.

При этом температура воздуха в субботу-воскресенье составит +20...+25 градусов.

По словам Диденко, на остальной территории Укарині, а это - север, восток, большинство южной части и центра - "будет июль, а не май".

"Ибо предполагается сухая солнечная жаркая погода с температурой воздуха +25...+30 градусов. А на востоке и юге иногда и до +32 градусов", - рассказала Диденко.

В Киеве же в выходные - солнце и +23...+26 градусов.

"Вода в Днепре пока +16...+17 градусов, поэтому ноги намочить даже приятно, а вот купаться - разве что на проигранный спор", - написала синоптик и еще раз напомнила, что при грозе надо быть острожными.

Карта: Наталья Диденко/Facebook

Как сообщали Українські Новини, в субботу в Украине будет жара, местами пройдут дожди.

Ранее в ряде областей объявили штормовое предупреждение.