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18 мая 2019, суббота, 17:20 146
Политика 2019-05-18T19:15:02+03:00
Українські Новини
В воскресенье почти по всей Украине будет жарко и пройдут кратковременные дожди

В воскресенье почти по всей Украине будет жарко и пройдут кратковременные дожди

Кот. Фото: Портал Акцент
Кот. Фото: Портал Акцент

19 мая в Киеве переменная облачность, ​​без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с, температура ночью +13...+15 градусов, днем +​​24...+26 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно, кратковременный дождь, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, температура ночью +10...+17 градусов, днем +​​21...+28 градусов.

В Карпатах кратковременные дожди, температура ночью +8...+13 градусов, днем ​​+17..+22 градуса, на курортах (Моршин, Трусковец, Свалява) кратковременные дожди, температура ночью +13...+15 градусов, днем ​​+22...+24 градусов, в Сваляве днем ​​+24...+26 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с, температура ночью +9...+16 градусов, днем ​​+22...+28 градуса.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, только в Винницкой области кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, 5-10 м/с, температура ночью +11...+16 градусов, днем ​​+22...+30 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с, температура ночью +10...+15 градусов, днем ​​+22...+29 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, только в Одесской области ночью кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, 5-10 м/с, температура ночью +13...+19 градусов, днем ​​+24...+30 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, температура ночью +11...+16 градусов, днем ​​+24...+29 градусов.

В Ялте без осадков, температура ночью +13...+19 градусов, днем ​​+24...+26 градус.

18 мая температура воды в Черном и Азовском морях 18 - 21 градус, в Днепре около Киева - 17 градусов.

Как сообщали Українські Новини, в Ровенской области ливень затопил дворы и улицы.

Тем временем, синоптик рассказала о погоде на выходных.

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