В воскресенье почти по всей Украине будет жарко и пройдут кратковременные дожди

19 мая в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м\/с, температура ночью +13...+15 градусов, днем +24...+26 градуса.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины облачно, кратковременный дождь, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с, температура ночью +10...+17 градусов, днем +21...+28 градусов.\r\nВ Карпатах кратковременные дожди, температура ночью +8...+13 градусов, днем +17..+22 градуса, на курортах (Моршин, Трусковец, Свалява) кратковременные дожди, температура ночью +13...+15 градусов, днем +22...+24 градусов, в Сваляве днем +24...+26 градусов.\r\nНа севере Украины переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м\/с, температура ночью +9...+16 градусов, днем +22...+28 градуса.\r\nВ центре Украины переменная облачность, без осадков, только в Винницкой области кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, 5-10 м\/с, температура ночью +11...+16 градусов, днем +22...+30 градусов.\r\nНа востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м\/с, температура ночью +10...+15 градусов, днем +22...+29 градусов.\r\nНа юге Украины переменная облачность, без осадков, только в Одесской области ночью кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, 5-10 м\/с, температура ночью +13...+19 градусов, днем +24...+30 градусов.\r\nВ Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с, температура ночью +11...+16 градусов, днем +24...+29 градусов.\r\nВ Ялте без осадков, температура ночью +13...+19 градусов, днем +24...+26 градус.\r\n18 мая температура воды в Черном и Азовском морях 18 - 21 градус, в Днепре около Киева - 17 градусов.\r\nКак сообщали Українські Новини, в Ровенской области ливень затопил дворы и улицы.\r\nТем временем, синоптик рассказала о погоде на выходных.