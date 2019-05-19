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19 травня 2019, неділя, 10:07 62 Карта
Силові структури 2019-05-19T12:30:02+03:00
Українські Новини
В окремих областях України різко погіршиться погода до небезпечного рівня, - ДСНС

В окремих областях України різко погіршиться погода до небезпечного рівня, - ДСНС

Гроза. Фото: pixabay
Гроза. Фото: pixabay

У Вінницькій, Одеській і всіх західних областях України очікується погіршення погодних умов до I рівня небезпеки, жовтого.

Про це йдеться в повідомленні ДСНС від 19 травня, передають Українські Новини.

"Увага! Попередження про погіршення погодних умов в окремих областях України! За даними Укргідрометцентру, 19 травня у західних, Вінницькій та Одеській областях грози (I рівень небезпеки, жовтий)", - сказано в повідомленні.

Карта: УкргідрометцентрКарта: Укргідрометцентр

При цьому, за повідомленням рятувальників, 19-21 травня по Київській області висока (4 класу) пожежна небезпека. 20-21 травня в районі Фастова надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

Як повідомляли Українські Новини, в неділю майже всією Україною буде спекотно і пройдуть короткочасні дощі.

Також у Рівненській області злива затопила двори та вулиці.

Тим часом синоптик розповіла про погоду на вихідних.

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