В окремих областях України різко погіршиться погода до небезпечного рівня, - ДСНС

У Вінницькій, Одеській і всіх західних областях України очікується погіршення погодних умов до I рівня небезпеки, жовтого.

Про це йдеться в повідомленні ДСНС від 19 травня, передають Українські Новини.

"Увага! Попередження про погіршення погодних умов в окремих областях України! За даними Укргідрометцентру, 19 травня у західних, Вінницькій та Одеській областях грози (I рівень небезпеки, жовтий)", - сказано в повідомленні.

Карта: Укргідрометцентр

При цьому, за повідомленням рятувальників, 19-21 травня по Київській області висока (4 класу) пожежна небезпека. 20-21 травня в районі Фастова надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

Як повідомляли Українські Новини, в неділю майже всією Україною буде спекотно і пройдуть короткочасні дощі.

Також у Рівненській області злива затопила двори та вулиці.

Тим часом синоптик розповіла про погоду на вихідних.