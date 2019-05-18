В Украине объявлено штормовое предупреждение

Завтра, 19 мая, в некоторых областях Украины объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра, передают Українські Новини.

Так, сообщается, что на части территорий ожидаются грозы.

"19 мая в западных, Винницкой и Одесской областях грозы (И уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Карта: Укргидрометцентр

Как сообщали Українські Новини, в воскресенье почти по всей Украине будет жарко и пройдут кратковременные дожди, в Киеве переменная облачность, ​​без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с, температура ночью +13...+15 градусов, днем +​​24...+26 градуса.

Тем временем, в Ровенской области ливень затопил дворы и улицы.

Ранее синоптик рассказала о погоде на выходных.