В Украине объявлено штормовое предупреждение

Завтра, 19 мая, в некоторых областях Украины объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра, передают Українські Новини.\r\nТак, сообщается, что на части территорий ожидаются грозы.\r\n"19 мая в западных, Винницкой и Одесской областях грозы (И уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.\r\nКарта: Укргидрометцентр\r\nКак сообщали Українські Новини, в воскресенье почти по всей Украине будет жарко и пройдут кратковременные дожди, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м\/с, температура ночью +13...+15 градусов, днем +24...+26 градуса.\r\nТем временем, в Ровенской области ливень затопил дворы и улицы.\r\nРанее синоптик рассказала о погоде на выходных.