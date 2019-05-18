В Україні оголошено штормове попередження

На завтра, 19 травня, у деяких областях України оголошено штормове попередження. Про це повідомляє прес-служба Укргідрометцентру, передають Українські Новини.\r\nТак, повідомляється, що на частині територій очікуються грози.\r\n"19 травня у західних, Вінницькій та Одеській областях грози (І рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні.\r\nКарта: Укргідрометцентр\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в неділю майже по всій Україні буде спекотно і пройдуть короткочасні дощі, в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м\/с, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +24...+26 градусів.\r\nТим часом, у Рівненській області злива затопила двори та вулиці.\r\nРаніше синоптик розповіла про погоду на вихідних.