В Україні оголошено штормове попередження

На завтра, 19 травня, у деяких областях України оголошено штормове попередження. Про це повідомляє прес-служба Укргідрометцентру, передають Українські Новини.

Так, повідомляється, що на частині територій очікуються грози.

"19 травня у західних, Вінницькій та Одеській областях грози (І рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

Карта: Укргідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, в неділю майже по всій Україні буде спекотно і пройдуть короткочасні дощі, в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +24...+26 градусів.

Тим часом, у Рівненській області злива затопила двори та вулиці.

Раніше синоптик розповіла про погоду на вихідних.