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18 травня 2019, субота, 18:03 29
Суспільство 2019-05-18T19:45:02+03:00
Українські Новини
В Україні оголошено штормове попередження

В Україні оголошено штормове попередження

Шторм: Фото depo.ua
Шторм: Фото depo.ua

На завтра, 19 травня, у деяких областях України оголошено штормове попередження. Про це повідомляє прес-служба Укргідрометцентру, передають Українські Новини.

Так, повідомляється, що на частині територій очікуються грози.

"19 травня у західних, Вінницькій та Одеській областях грози (І рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

Карта: УкргідрометцентрКарта: Укргідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, в неділю майже по всій Україні буде спекотно і пройдуть короткочасні дощі, в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +24...+26 градусів.

Тим часом, у Рівненській області злива затопила двори та вулиці.

Раніше синоптик розповіла про погоду на вихідних.

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