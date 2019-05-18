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18 мая 2019, суббота, 14:40 18
Президент 2019-05-18T14:40:39+03:00
Українські Новини
Порошенко дал новые советы Зеленскому

Порошенко дал новые советы Зеленскому

Петр Порошенко. Фото: пресс-служба Петра Порошенко
Петр Порошенко. Фото: пресс-служба Петра Порошенко

Президент Петр Порошенко, которые ранее посоветовал новоизбранному Президенту Владимиру Зеленскому идти его путем, дал 6 советов относительно внешней политики.

Об этом он сказал в ходе празднования Дня Европы в Киеве, передают Українськi Новини.

"Что б я хотел сказать тем, кто уже послезавтра будет воплощать в жизнь государственную стратегию, осуществлять внешнюю политику. Во-первых, берегите доверие и солидарность Европейского союза и Украины", - заявил Порошенко.

Во-вторых, он советует Зеленскому укреплять международную коалицию в поддержку Украины, в-третьих - усиливать санкционное давление на Россию, в-четвертых - продолжать эффективно воплощать Соглашение об ассоциации с ЕС.

В-пятых, Порошенко призывает усиливать секторальное сотрудничество с Евросоюзом в таможенном, цифровом, энергетическом и шенгенском секторах.

Последний совет касается того, что новый Президент должен обеспечить подачу Украиной в 2023 году заявки на членство в ЕС.

Как сообщали Українськi Новини, Луценко посоветовала Зеленскому выучить украинский язык.

Тем временем, Кравчук посоветовал Зеленскому "изменить всю власть".

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