Порошенко дал новые советы Зеленскому

Президент Петр Порошенко, которые ранее посоветовал новоизбранному Президенту Владимиру Зеленскому идти его путем, дал 6 советов относительно внешней политики.\r\nОб этом он сказал в ходе празднования Дня Европы в Киеве, передают Українськi Новини.\r\n"Что б я хотел сказать тем, кто уже послезавтра будет воплощать в жизнь государственную стратегию, осуществлять внешнюю политику. Во-первых, берегите доверие и солидарность Европейского союза и Украины", - заявил Порошенко.\r\nВо-вторых, он советует Зеленскому укреплять международную коалицию в поддержку Украины, в-третьих - усиливать санкционное давление на Россию, в-четвертых - продолжать эффективно воплощать Соглашение об ассоциации с ЕС.\r\nВ-пятых, Порошенко призывает усиливать секторальное сотрудничество с Евросоюзом в таможенном, цифровом, энергетическом и шенгенском секторах.\r\nПоследний совет касается того, что новый Президент должен обеспечить подачу Украиной в 2023 году заявки на членство в ЕС.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Луценко посоветовала Зеленскому выучить украинский язык.\r\nТем временем, Кравчук посоветовал Зеленскому "изменить всю власть".