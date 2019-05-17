У Харкові евакуювали людей з 19 торгових центрів

Невідомий 17 травня повідомив про мінування 19 торгових центрів у Харкові.\r\nПро це сказано в повідомленні прес-служби поліції Харківської області, передають Українські Новини.\r\nПовідомлення про закладення вибухівки в 19 торгових центрах на вулиці Сумській, Шевченка, Клочківській, Академіка Павлова, Академіка Барабашова, Героїв Праці, Полтавський шлях, Кільцевій дорозі, проспекту Науки, Московському, Гагаріна, площі Захисників України, Павлівській площі і Конституції, надійшло на електронну адресу Головного управління Нацполіції в Харківській області, близько 15:00.\r\n"За адресами виїхали слідчо-оперативні групи і фахівці вибухотехнічного управління", - сказано в повідомленні.\r\nПроводиться евакуація громадян.\r\nПоліцейські оглядають приміщення та прилеглу територію торгових центрів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, невідомий 7 травня зробив неправдиве повідомлення про мінування 5 готелів та коледжу в Харкові.\r\n27 квітня невідомий повідомив в поліцію про мінування аеропорту "Харків".\r\nКрім того, 16-річний місцевий житель Харкова "замінував" церкву на Пасхальному богослужінні.