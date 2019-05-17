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17 травня 2019, пʼятниця, 17:49 40
Події 2019-05-17T17:57:08+03:00
Українські Новини
У Харкові евакуювали людей з 19 торгових центрів

У Харкові евакуювали людей з 19 торгових центрів

Невідомий 17 травня повідомив про мінування 19 торгових центрів у Харкові.

Про це сказано в повідомленні прес-служби поліції Харківської області, передають Українські Новини.

Повідомлення про закладення вибухівки в 19 торгових центрах на вулиці Сумській, Шевченка, Клочківській, Академіка Павлова, Академіка Барабашова, Героїв Праці, Полтавський шлях, Кільцевій дорозі, проспекту Науки, Московському, Гагаріна, площі Захисників України, Павлівській площі і Конституції, надійшло на електронну адресу Головного управління Нацполіції в Харківській області, близько 15:00.

"За адресами виїхали слідчо-оперативні групи і фахівці вибухотехнічного управління", - сказано в повідомленні.

Проводиться евакуація громадян.

Поліцейські оглядають приміщення та прилеглу територію торгових центрів.

Як повідомляли Українські Новини, невідомий 7 травня зробив неправдиве повідомлення про мінування 5 готелів та коледжу в Харкові.

27 квітня невідомий повідомив в поліцію про мінування аеропорту "Харків".

Крім того, 16-річний місцевий житель Харкова "замінував" церкву на Пасхальному богослужінні.

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