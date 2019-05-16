Рада зобов'язала видавців не менше половини книжок видавати українською

Верховна Рада зобов'язала видавців видавати українською мовою не менше 50% найменувань книг, які випускаються протягом року, з 16 липня 2021 року після прийняття закону про українську мову, який вже підписав Президент Петро Порошенко.

Про це сказано в законі "Про забезпечення функціонування української мови як державної", який офіційно опубліковано 16 травня.

Ці вимоги не поширюється на продукцію кримськотатарською мовою, іншими мовами корінних народів і національних меншин, виданих за рахунок державного і місцевих бюджетів у рамках реалізації прав нацменшин.

Також у книжкових магазинах частка найменувань продукції українською мовою не повинна бути менше 50%, але це не поширюється на магазини, які продають тільки видання офіційними мовами ЄС, і спеціалізованих магазинів, створених для реалізації прав корінних народів і національних меншин.

У разі невиконання цієї норми на порушників накладатиметься штраф у розмірі 200-300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (зараз 3,4-5,1 тис. гривень), при повторному протягом року порушенні - 500-700 мінімумів (8,5-11,9 тис. гривень), але норма про штрафи набуває чинності з 16 липня 2022 року.

Як повідомляли Українські Новини, компанії, держоргани та ЗМІ зобов'язані зробити стартовою українські версії сайтів.

Також Рада збільшила квоти української мови на телебаченні до 90% з 2024.