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16 травня 2019, четвер, 23:27 11
Верховна Рада і партії 2019-05-16T23:31:06+03:00
Українські Новини
Рада зобов'язала видавців не менше половини книжок видавати українською

Рада зобов'язала видавців не менше половини книжок видавати українською

Книги. Фото: pixabay
Книги. Фото: pixabay

Верховна Рада зобов'язала видавців видавати українською мовою не менше 50% найменувань книг, які випускаються протягом року, з 16 липня 2021 року після прийняття закону про українську мову, який вже підписав Президент Петро Порошенко.

Про це сказано в законі "Про забезпечення функціонування української мови як державної", який офіційно опубліковано 16 травня.

Ці вимоги не поширюється на продукцію кримськотатарською мовою, іншими мовами корінних народів і національних меншин, виданих за рахунок державного і місцевих бюджетів у рамках реалізації прав нацменшин.

Також у книжкових магазинах частка найменувань продукції українською мовою не повинна бути менше 50%, але це не поширюється на магазини, які продають тільки видання офіційними мовами ЄС, і спеціалізованих магазинів, створених для реалізації прав корінних народів і національних меншин.

У разі невиконання цієї норми на порушників накладатиметься штраф у розмірі 200-300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (зараз 3,4-5,1 тис. гривень), при повторному протягом року порушенні - 500-700 мінімумів (8,5-11,9 тис. гривень), але норма про штрафи набуває чинності з 16 липня 2022 року.

Як повідомляли Українські Новини, компанії, держоргани та ЗМІ зобов'язані зробити стартовою українські версії сайтів.

Також Рада збільшила квоти української мови на телебаченні до 90% з 2024.

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