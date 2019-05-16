Компанії, держоргани та ЗМІ зобов'язані зробити стартовими українські версії сайтів, - закон про мову

Верховна Рада зобов'язала державні і комунальні органи влади та підприємства, органи місцевого самоврядування, засоби масової інформації та українські компанії мати для своїх сайтів і сторінок в соціальних мережах українську версію і зробити її стартової (завантажується за замовчуванням) з 16 липня 2022 року після прийняття закону про українську мову, який вже підписав Президент Петро Порошенко.

Про це сказано в законі "Про забезпечення функціонування української мови як державної", який офіційно опубліковано 16 травня.

Українська версія не повинна бути менше за обсягом і змістом, ніж сторінка іноземною мовою.

Іноземні компанії, що працюють в Україні, також повинні мати українську версію сайту з інформацією, достатньою для зрозумілої навігації та розкриття мети роботи такої компанії, і зробити її стартовою.

Ці норми не поширюються на друковані ЗМІ, які видаються виключно кримськотатарською мовою, іншими мовами корінних народів України, англійською та іншими офіційними мовами Європейського Союзу.

У разі невиконання цієї норми на порушників накладатиметься штраф у розмірі 200-300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (зараз 3,4-5,1 тис. гривень), при повторному протягом року порушенні - 500-700 мінімумів (8,5-11,9 тис. гривень).

Раніше Українські Новини писали, що потрібно знати і як діяти власникам сайтів після прийняття закону про мову.

Також Рада збільшила квоти української мови на телебаченні до 90% з 2024.