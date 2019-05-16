Компанії, держоргани та ЗМІ зобов'язані зробити стартовими українські версії сайтів, - закон про мову

Верховна Рада зобов'язала державні і комунальні органи влади та підприємства, органи місцевого самоврядування, засоби масової інформації та українські компанії мати для своїх сайтів і сторінок в соціальних мережах українську версію і зробити її стартової (завантажується за замовчуванням) з 16 липня 2022 року після прийняття закону про українську мову, який вже підписав Президент Петро Порошенко.\r\nПро це сказано в законі "Про забезпечення функціонування української мови як державної", який офіційно опубліковано 16 травня.\r\nУкраїнська версія не повинна бути менше за обсягом і змістом, ніж сторінка іноземною мовою.\r\nІноземні компанії, що працюють в Україні, також повинні мати українську версію сайту з інформацією, достатньою для зрозумілої навігації та розкриття мети роботи такої компанії, і зробити її стартовою.\r\nЦі норми не поширюються на друковані ЗМІ, які видаються виключно кримськотатарською мовою, іншими мовами корінних народів України, англійською та іншими офіційними мовами Європейського Союзу.\r\nУ разі невиконання цієї норми на порушників накладатиметься штраф у розмірі 200-300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (зараз 3,4-5,1 тис. гривень), при повторному протягом року порушенні - 500-700 мінімумів (8,5-11,9 тис. гривень).\r\nРаніше Українські Новини писали, що потрібно знати і як діяти власникам сайтів після прийняття закону про мову.\r\nТакож Рада збільшила квоти української мови на телебаченні до 90% з 2024.