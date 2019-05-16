Рекорд: Зеленський довше за всіх президентів очікує інавгурацію

Новообраний Президент України Володимир Зеленський фактично встановив рекорд з очікуванню прийняття присяги серед усіх президентів України. Він буде чекати її 29 днів після офіційного оголошення Центральною виборчою комісією (ЦВК) України результатів голосування.

Це на день довше, ніж очікував церемонію Віктор Ющенко – попередній рекордсмен – на 28-й день після голосування. Віктор Янукович – на 18-й, Леонід Кучма – на 16-й, а Петро Порошенко – взагалі на 13-й. Виходить, що Зеленський очікує вступу на посаду вдвічі довше, ніж очікував Порошенко.

Також вперше Президента України до присяги призведе жінка – нещодавно обрана голова Конституційного Суду Наталя Шаптала.

Нагадаємо, Верховна Рада вирішила провести 20 травня урочисте засідання у зв'язку з прийняттям присяги Володимиром Зеленським о 10:00. За ухвалення проекту постанови №10270-2 проголосували 315 депутатів при мінімально необхідних 226.

Як повідомляли Українські Новини, юрист Олена Лукаш вважає, що після проведення інавгурації та офіційного вступу на посаду Зеленський матиме право на розпуск Верховної Ради України на підставі відсутності коаліції в парламенті.

У Зеленського пояснили, чому хотіли провести інавгурацію саме 19 травня.

Раніше Порошенко заявляв, що зацікавлений у якнайшвидшому призначення Радою дати інавгурації.