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16 мая 2019, четверг, 17:20 170
Верховная Рада и партии 2019-05-16T17:41:50+03:00
Українські Новини
После инаугурации у Зеленского будет право распустить Раду, – юрист

После инаугурации у Зеленского будет право распустить Раду, – юрист

Елена Лукаш. Фото: facebook.com/lukash.ua
Елена Лукаш. Фото: facebook.com/lukash.ua

Юрист, бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш считает, что после проведения инаугурации и официального вступления в должность новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский будет обладать правом на роспуск Верховной Рады Украины (ВРУ) на основании отсутствия коалиции в парламенте.

Об этом она заявила на своей странице в социальной сети Facebook.

"...Теперь о коалиции. Ее существование прекратилось 18 февраля 2016 года, после выхода "Самопомощи" и "Батьківщини". Т. е. 43-й месяц как Порошенко, так и после инаугурации Зеленский имеют полное право досрочно прекращать полномочия ВРУ. Сорок третий месяц. Какие 30 дней? Они истекли в марте 2016 года. Порошенко правом на роспуск не воспользовался. Зеленский определиться сам. Основание – железное: коалиции нет и никакого доказательства этому очевидному факту не нужно. Нет 226 депутатов давно и безнадежно. Кроме того, нет доверия. Нет желания терпеть. Утрачена и законодательная, и общественная легитимность", - написала Лукаш.

Напомним, Верховная Рада решила провести 20 мая торжественное заседание в связи с принятием присяги Владимиром Зеленским в 10:00. За принятие проекта постановления №10270-2 проголосовали 315 депутатов при минимально необходимых 226.

Как сообщали Українські Новини, у Зеленского объяснили, почему хотят провести инаугурацию именно 19 мая.

Ранее Порошенко заявил, что заинтересован в скорейшем назначении Радой даты инаугурации.

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