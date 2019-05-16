Рада дозволила видавати газети й журнали російською лише за наявності тиражу українською

Верховна Рада дозволила видавати друковані ЗМІ російською та іншими іноземними мовами, крім офіційних мов Європейського Союзу, лише за умови одночасного випуску аналогічного тиражу українською мовою з 16 січня 2022 року після прийняття закону про українську мову, який вже підписав Президент Петро Порошенко.

Про це сказано в законі "Про забезпечення функціонування української мови як державної", який офіційно опубліковано 16 травня.

При цьому всі мовні версії повинні бути ідентичними за змістом і видаватися в один день.

Також у кожному місці поширення друкованих ЗМІ україномовна преса повинна становити не менше 50% від усіх проданих видань і для кожного ЗМІ іноземною мовою повинен продаватися його варіант українською.

Це не стосується ЗМІ, які видаються виключно кримськотатарською, іншими мовами корінних народів, англійською та іншими офіційними мовами ЄС.

У разі невиконання цієї норми на порушників накладатиметься штраф у розмірі 400-500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (зараз 6,8 - 8,5 тис. гривень), при повторному протягом року порушенні - 500-700 мінімумів (8,5-11,9 тис. гривень), але норма про штрафи набуває чинності з 16 липня 2022 року.

Раніше Українські Новини писали, що потрібно знати і як діяти власникам сайтів після прийняття закону про мову.

Також у сфері обслуговування та транспорті зробили обов'язковою українську мову.

Крім того, опублікований повний текст закону про українську мову.