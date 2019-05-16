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16 травня 2019, четвер, 18:36 20
Верховна Рада і партії 2019-05-16T18:42:19+03:00
Українські Новини
Рада дозволила видавати газети й журнали російською лише за наявності тиражу українською

Рада дозволила видавати газети й журнали російською лише за наявності тиражу українською

Газети. Фото: komi-news
Газети. Фото: komi-news

Верховна Рада дозволила видавати друковані ЗМІ російською та іншими іноземними мовами, крім офіційних мов Європейського Союзу, лише за умови одночасного випуску аналогічного тиражу українською мовою з 16 січня 2022 року після прийняття закону про українську мову, який вже підписав Президент Петро Порошенко.

Про це сказано в законі "Про забезпечення функціонування української мови як державної", який офіційно опубліковано 16 травня.

При цьому всі мовні версії повинні бути ідентичними за змістом і видаватися в один день.

Також у кожному місці поширення друкованих ЗМІ україномовна преса повинна становити не менше 50% від усіх проданих видань і для кожного ЗМІ іноземною мовою повинен продаватися його варіант українською.

Це не стосується ЗМІ, які видаються виключно кримськотатарською, іншими мовами корінних народів, англійською та іншими офіційними мовами ЄС.

У разі невиконання цієї норми на порушників накладатиметься штраф у розмірі 400-500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (зараз 6,8 - 8,5 тис. гривень), при повторному протягом року порушенні - 500-700 мінімумів (8,5-11,9 тис. гривень), але норма про штрафи набуває чинності з 16 липня 2022 року.

Раніше Українські Новини писали, що потрібно знати і як діяти власникам сайтів після прийняття закону про мову.

Також у сфері обслуговування та транспорті зробили обов'язковою українську мову.

Крім того, опублікований повний текст закону про українську мову.

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