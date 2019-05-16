КРРТ перенес профилактические работы в связи с инаугурацией Зеленского

Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ) перенес проведение профилактических работ с 20 на 27 мая в связи с принятием присяги новоизбранным Президентом Владимиром Зеленским 20 мая.

Об этом говорится в сообщении КРРТ, передают Українські Новини.

"В связи с принятием Верховной Радой постановления о назначении даты инаугурации Президента Украины на 10:00 часов 20 мая, полугодовые планово-профилактические работы по техническому обслуживанию антенно-фидерных систем и устройств электропитания Концерна, которые были запланированы на 20 мая, переносятся на 27 мая", - говорится в нем.

Также КРРТ отмечает, что время проведения профилактических работ остается неизменным (с 02:00 до 14:00), а также концерн просит руководителей телерадиокомпаний учесть данную информацию при подготовке сетки вещания (программы передач) телерадиоканалов.

Как сообщали Українські Новини, у Зеленского объяснили, почему хотят провести инаугурацию именно 19 мая.

Ранее Порошенко заявил, что заинтересован в скорейшем назначении Радой даты инаугурации.