КРРТ переніс профілактичні роботи у зв'язку з інавгурацією Зеленського

Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (КРРТ) переніс проведення профілактичних робіт з 20 на 27 травня у зв'язку з прийняттям присяги новообраним Президентом Володимиром Зеленським 20 травня.

Про це йдеться в повідомленні КРРТ, передають Українські Новини.

"У зв'язку з прийняттям Верховною Радою постанови про призначення дати інавгурації Президента України на 10:00 годин 20 травня, піврічні планово-профілактичні роботи з технічного обслуговування антенно-фідерних систем і пристроїв електроживлення Концерну, які були заплановані на 20 травня, перенесено на 27 травня", - йдеться в ньому.

Також КРРТ зазначає, що час проведення профілактичних робіт залишається незмінним (з 02:00 до 14:00), а також концерн просить керівників телерадіокомпаній врахувати дану інформацію при підготовці сітки мовлення (програми передач) телерадіоканалів.

Як повідомляли Українські Новини, у Зеленського пояснили, чому хочуть провести інавгурацію саме 19 травня.

Раніше Порошенко заявив, що зацікавлений у якнайшвидшому призначення Радою дати інавгурації.