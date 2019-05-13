Узнал из СМИ: у Зеленского отрицают планы встретиться с Джулиани

Спикер команды новоизбранного Президента Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявляет, что Зеленский узнал о приезде в Украину адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани из СМИ, и встреча с ним не планировалась.

Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV, передают Українськi Новини.

"Зеленский о том, что он приезжает, узнал из СМИ. И о том, что он не приезжает, он снова узнал из СМИ. Именно поэтому мне удивительна информация, которая появилась в американских СМИ, что кто-то из представителей команды давал комментарии, что там какие-то есть подводные камни. Это не соответствует действительности", - сказал он.

Разумков рассчитывает, что это недоразумение между командой новоизбранного Президента и Джулиани будет снято.

Как сообщали Українські Новини, ранее Джулиани в интервью американского телеканалу заявил, что отменил визит в Украину для встречи с Зеленским из-за "врагов Трампа в его окружении".

После этого депутат Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко отрицал, что адвокат Трампа Джулиани не приехал в Украину из-за него, но при этом признал, что Джулиани назвал его "врагом президента США".