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11 мая 2019, суббота, 21:30 1274
Верховная Рада и партии 2019-05-11T21:30:59+03:00
Українські Новини
Депутат Лещенко сознался, что адвокат Трампа Джулиани назвал его "врагом президента США"

Депутат Лещенко сознался, что адвокат Трампа Джулиани назвал его "врагом президента США"

Сергей Лещенко. Фото:facebook.com/leshchenko.ukraine
Сергей Лещенко. Фото:facebook.com/leshchenko.ukraine

Депутат Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко сообщил, что адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани назвал его "врагом президента США".

Об этом он сообщил на своем Telegram-канале Лещенко тут.

"Не знаю, в курсе вы или нет, но этой ночью частный адвокат президента США Рудольф Джулиани назвал меня “врагом президента Трампа”. Он также объявил, что из-за этого не полетит в Украину на встречу с президентом Зеленским, которого хотел убедить расследовать дела администрации Обамы в Украине. А на самом деле - втянуть Украину и ее нового лидера в разборки между республиканцами и демократами накануне выборов президента США", - написал Лещенко.

Депутат не согласен с озвученнойю Джулиани информацией.

"На самом деле, никакой я не “враг президента Трампа”. Я как разоблачал коррупцию, так и продолжаю это делать. И намеки Джулиани, что я был причастен к “делу Манафорта”, я считаю комплиментом - Манафорт признан в Америке преступником на основании документов из Украины. Он сел в тюрьму и стал примером равенства всех перед законом", - написал депутат.

По его мнению, слова Джулиани связаны с началом предвыборной компании в США. 

"Выглядит эта история немного необычно, но что важно понимать. Джулиани вступил в контакты с генпрокурором Юрием Луценко. А Луценко, в свою очередь, придумал, как спасти свою шкуру от увольнения. И он решил, что надо “продать” американцам историю о якобы давлении бывшего вице-президента США Джо Байдена на украинскую власть в интересах своего сына. Хотя это выдумка - сам Луценко как генпрокурор закрыл “дело Байдена” и даже этим гордился, а сейчас призабыл. Зачем это американцам? Потому что Байден сегодня - это главный конкурент Трампа на предстоящих выборах президента США в 2020 году", - убежден Лещенко. 

Ранее адвокат Трампа Джулиани, комментируя свой отказ ехать в Украину, заявил, что "вышел на группу людей, в которую входят враги президента (Трампа, - ред.), в отдельных случаях - США и в одном случае уже осужденный за помощь демократам во время выборов в 2016-м человек".

В то же время, депутат Лещенко отрицает, что адвокат Трампа Джулиани не приехал в Украину из-за него.

Больше новостей о: США Сергей Лещенко выборы президента США Предвыборная кампания в США Рудольф Джулиани Дональд Трамп

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