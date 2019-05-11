Депутат Лещенко сознался, что адвокат Трампа Джулиани назвал его "врагом президента США"

Депутат Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко сообщил, что адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани назвал его "врагом президента США".\r\nОб этом он сообщил на своем Telegram-канале Лещенко тут.\r\n"Не знаю, в курсе вы или нет, но этой ночью частный адвокат президента США Рудольф Джулиани назвал меня “врагом президента Трампа”. Он также объявил, что из-за этого не полетит в Украину на встречу с президентом Зеленским, которого хотел убедить расследовать дела администрации Обамы в Украине. А на самом деле - втянуть Украину и ее нового лидера в разборки между республиканцами и демократами накануне выборов президента США", - написал Лещенко.\r\nДепутат не согласен с озвученнойю Джулиани информацией.\r\n"На самом деле, никакой я не “враг президента Трампа”. Я как разоблачал коррупцию, так и продолжаю это делать. И намеки Джулиани, что я был причастен к “делу Манафорта”, я считаю комплиментом - Манафорт признан в Америке преступником на основании документов из Украины. Он сел в тюрьму и стал примером равенства всех перед законом", - написал депутат.\r\nПо его мнению, слова Джулиани связаны с началом предвыборной компании в США. \r\n"Выглядит эта история немного необычно, но что важно понимать. Джулиани вступил в контакты с генпрокурором Юрием Луценко. А Луценко, в свою очередь, придумал, как спасти свою шкуру от увольнения. И он решил, что надо “продать” американцам историю о якобы давлении бывшего вице-президента США Джо Байдена на украинскую власть в интересах своего сына. Хотя это выдумка - сам Луценко как генпрокурор закрыл “дело Байдена” и даже этим гордился, а сейчас призабыл. Зачем это американцам? Потому что Байден сегодня - это главный конкурент Трампа на предстоящих выборах президента США в 2020 году", - убежден Лещенко. \r\nРанее адвокат Трампа Джулиани, комментируя свой отказ ехать в Украину, заявил, что "вышел на группу людей, в которую входят враги президента (Трампа, - ред.), в отдельных случаях - США и в одном случае уже осужденный за помощь демократам во время выборов в 2016-м человек".\r\n\r\nВ то же время, депутат Лещенко отрицает, что адвокат Трампа Джулиани не приехал в Украину из-за него.