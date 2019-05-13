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13 травня 2019, понеділок, 23:34 12
Зовнішня політика 2019-05-13T23:55:00+03:00
Українські Новини
Дізнався зі ЗМІ: у Зеленського заперечують плани зустрітися з Джуліані

Дізнався зі ЗМІ: у Зеленського заперечують плани зустрітися з Джуліані

Зеленський сперечається з журналістом Радіо Свобода. Скріншот прогроммы
Зеленський сперечається з журналістом Радіо Свобода. Скріншот прогроммы "Схеми"

Спікер команди новообраного Президента Володимира Зеленського Дмитро Разумков заявляє, що Зеленський дізнався про приїзді в Україну адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джуліані зі ЗМІ, і зустріч з ним не планувалася.

Про це він сказав в ефірі телеканалу ICTV, передають Українські Новини.

"Зеленський про те, що він приїжджає, дізнався зі ЗМІ. І про те, що він не приїжджає, він знову дізнався зі ЗМІ. Саме тому мені дивна інформація, яка з'явилася в американських ЗМІ, що хтось із представників команди давав коментарі, що там якісь є підводні камені. Це не відповідає дійсності", - сказав він.

Разумков розраховує, що це непорозуміння між командою новообраного Президента і Джуліані буде знято.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Джуліані в інтерв'ю американського телеканалу заявив, що скасував візит в Україну для зустрічі з Зеленським через "ворогів Трампа в його оточенні".

Після цього депутат Верховної Ради від фракції "Блок Петра Порошенко" Сергій Лещенко заперечував, що адвокат Трампа Джуліані не приїхав в Україну через нього, але при цьому визнав, що Джуліані назвав його "ворогом президента США".

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