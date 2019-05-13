Епифаний не принял участи в видеообращении из-за текста, который ему предлагали озвучить

Предстоятель Православной церкви Украины (в каноническом единстве со Вселенским патриархатом, ПЦУ), митрополит Киевский и всея Украины Епифаний не принял участие в видеообращении представителей религиозных организаций к жителям оккупированных территорий Крыма и Донбасса, потому что ему не понравился текст послания.

Об этом сообщает "ВВС-Украина".

Иерарху не понравился текст, который ему предлагали озвучить, о том, что "говорить нужно не языком пушек".

В окружении Епифания, ему предлагали появиться на видео, однако он отказал.

По словам собеседников, Епифаний волновался, что будет выглядеть так, будто он призывает к переговорам с лидерами боевиков.

Также предстоятель церкви переживал, что участие в видео его и Филарета приведет к разночтению о том, кто в ПЦУ главнее.

Как сообщали Українські Новини, лидеры религий и религиозных конфессий в Украине призвали украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса, к миру и единению. С таким призывом они обратились в видеообращении.

Ранее Зеленский встретился Епифанием и обсудил с ним борьбу с коррупцией и бедностью, а также конфликт на Донбассе.