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13 мая 2019, понедельник, 22:39 8
Общество 2019-05-13T22:56:52+03:00
Українські Новини
Епифаний не принял участи в видеообращении из-за текста, который ему предлагали озвучить

Епифаний не принял участи в видеообращении из-за текста, который ему предлагали озвучить

Епифаний. Фото: пресс-служба Президента Украины
Епифаний. Фото: пресс-служба Президента Украины

Предстоятель Православной церкви Украины (в каноническом единстве со Вселенским патриархатом, ПЦУ), митрополит Киевский и всея Украины Епифаний не принял участие в видеообращении представителей религиозных организаций к жителям оккупированных территорий Крыма и Донбасса, потому что ему не понравился текст послания.

Об этом сообщает "ВВС-Украина".

Иерарху не понравился текст, который ему предлагали озвучить, о том, что "говорить нужно не языком пушек".

В окружении Епифания, ему предлагали появиться на видео, однако он отказал.

По словам собеседников, Епифаний волновался, что будет выглядеть так, будто он призывает к переговорам с лидерами боевиков.

Также предстоятель церкви переживал, что участие в видео его и Филарета приведет к разночтению о том, кто в ПЦУ главнее.

Как сообщали Українські Новини, лидеры религий и религиозных конфессий в Украине призвали украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса, к миру и единению. С таким призывом они обратились в видеообращении.

Ранее Зеленский встретился Епифанием и обсудил с ним борьбу с коррупцией и бедностью, а также конфликт на Донбассе.

Больше новостей о: Религия Видеообращение Владимир Зеленский Митрополит Киевский Епифаний ПЦУ

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