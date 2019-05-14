Судьи Верховного Суда открестились от поддержки закона о языке

Судьи Верховного Суда открестились от поддержки закона о функционировании украинского языка как государственного.

Об этом говорится в ответе Верховного Суда на запрос Українських Новин.

Ранее, на странице в социальной сети Facebook Верховный Суд поддержал принятие Верховной Радой законопроекта №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", назвав его принятие "восстановлением исторической справедливости".

В своем посте суд также выразил поддержку тому, что украинский язык теперь будет "надежно оберегаться государством".

"Українські Новини" обратились с запросом в Верховный Суд и получили ответ, что администрированием страницы в социальной сети Facebook занимается пресс-центр Верховного Суда и согласование публикаций в соцсети, которые не касаются процессуальной деятельности, осуществляется на уровне пресс-центра.

Редакция также просила предоставить протокол голосования судей Верховного суда по вопросу публичной поддержки спорного языкового закона. Однако, пресс-центр Верховного суда не предоставил документ. В ответе на запрос поясняется, что позиция, выраженная в фейсбуке Верховного суда, представляет мнение пресс-центра, а не судей Верховного суда или института в целом.

"Согласование публикаций... в сети фейсбук происходит на уровне прес-центра", - сказано в ответе на запрос.

Как сообщали Українські Новини, Верховный Суд назвал принятие закона о языке "восстановлением исторической справедливости".

Верховная Рада учредила Нацкомиссию по стандартам госязыка, которая будет устанавливать правописание.

Также Рада обязала проводить культурно-художественные и зрелищные мероприятия на украинском языке.