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14 травня 2019, вівторок, 07:00 48 Документ
Судова влада 2019-05-14T10:15:04+03:00
Українські Новини
Судді Верховного Суду відхрестилися від підтримки закону про мову

Судді Верховного Суду відхрестилися від підтримки закону про мову

Верховний Суд Фото: Судова влада
Верховний Суд Фото: Судова влада

Судді Верховного Суду відхрестилися від підтримки закону про функціонування української мови як державної.

Про це йдеться у відповіді Верховного Суду на запит Українських Новин.

Раніше, на сторінці в соціальній мережі Facebook Верховний Суд підтримав ухвалення Верховною Радою законопроекту №5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної", назвавши його прийняття "відновленням історичної справедливості".

У своєму пості суд також висловив підтримку тому, що українська мова тепер буде "надійно оберігатися державою".

"Українські Новини" звернулися із запитом до Верховного Суду і отримали відповідь, що адмініструванням сторінки в соціальній мережі Facebook займається прес-центр Верховного Суду та узгодження публікацій в соцмережі, які не стосуються процесуальної діяльності, здійснюється на рівні прес-центру.

Як повідомляли Українські Новини, Верховний Суд назвав прийняття закону про мову "відновленням історичної справедливості".

Верховна Рада заснувала Нацкомісію зі стандартів державної мови, яка буде встановлювати правопис.

Також Рада зобов'язала проводити культурно-мистецькі та видовищні заходи українською мовою.

 

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