Судді Верховного Суду відхрестилися від підтримки закону про мову

Судді Верховного Суду відхрестилися від підтримки закону про функціонування української мови як державної.\r\nПро це йдеться у відповіді Верховного Суду на запит Українських Новин.\r\nРаніше, на сторінці в соціальній мережі Facebook Верховний Суд підтримав ухвалення Верховною Радою законопроекту №5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної", назвавши його прийняття "відновленням історичної справедливості".\r\nУ своєму пості суд також висловив підтримку тому, що українська мова тепер буде "надійно оберігатися державою".\r\n"Українські Новини" звернулися із запитом до Верховного Суду і отримали відповідь, що адмініструванням сторінки в соціальній мережі Facebook займається прес-центр Верховного Суду та узгодження публікацій в соцмережі, які не стосуються процесуальної діяльності, здійснюється на рівні прес-центру.\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Верховний Суд назвав прийняття закону про мову "відновленням історичної справедливості".\r\nВерховна Рада заснувала Нацкомісію зі стандартів державної мови, яка буде встановлювати правопис.\r\nТакож Рада зобов'язала проводити культурно-мистецькі та видовищні заходи українською мовою.\r\n