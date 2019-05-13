В Киевской области объявили штормовое предупреждение I уровня опасности

Сегодня, 13 мая, до конца суток ожидается ухудшение погоды.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.\r\n"Внимание! Предупреждение об ухудшении погодных условий в Киевской области. По данным Укргидрометцентра, до конца суток 13 мая гроза (I уровень опасности, желтый)", говорится в нем.\r\nКак сообщали Українські Новини, после того, как в Киеве мощный ливень затопил дороги и переход метро, 14 мая, во вторник, в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +21…+23 градуса.\r\nТем временем ливневые атмосферные фронты отступят, но вернутся с Запада. По прогнозу погоды на неделю, дожди будут лить до середины недели, немного отступив только во вторник в центральных и восточных областях. При этом температура воздуха в основном не изменится.\r\nКроме того, циклоны над Италией и Скандинавией перебросили дожди и грозы в Украину.