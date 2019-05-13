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13 мая 2019, понедельник, 17:13 81
Жизнь 2019-05-13T17:13:20+03:00
Українські Новини
В Киевской области объявили штормовое предупреждение I уровня опасности

В Киевской области объявили штормовое предупреждение I уровня опасности

Погода. Фото: reading
Погода. Фото: reading

Сегодня, 13 мая, до конца суток ожидается ухудшение погоды.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Внимание! Предупреждение об ухудшении погодных условий в Киевской области. По данным Укргидрометцентра, до конца суток 13 мая гроза (I уровень опасности, желтый)", говорится в нем.

Как сообщали Українські Новини, после того, как в Киеве мощный ливень затопил дороги и переход метро, 14 мая, во вторник, в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +21…+23 градуса.

Тем временем ливневые атмосферные фронты отступят, но вернутся с Запада. По прогнозу погоды на неделю,  дожди будут лить до середины недели, немного отступив только во вторник в центральных и восточных областях.  При этом температура воздуха в основном не изменится.

Кроме того, циклоны над Италией и Скандинавией перебросили дожди и грозы в Украину.

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