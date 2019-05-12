В противовес "Бессмертному полку" в Киеве устроили акцию "Бессмертный Грут"

В центре Киева 9 мая прошла акция "Бессмертный Грут" в противовес маршу "Бессмертного полка", приуроченного ко Дню Победы.\r\nОб этом сообщило "Громадське".\r\nДанную акцию организовало объединение "Демократический топор". Сообщается, что около 100-150 человек пришли на это мероприятие.\r\n\r\n\r\nНа акции участники выкрикивали традиционные лозунги "Слава Украине - героям слава" и менее традиционные "Слава Таносу - смерть врагам", "Мстители с народом", "Валар Моргулис - Валар дохаерис", "Свободу Винтерфелу", "Север наступает" и другие отсылки к популярным фильмам и сериалам.\r\nПри этом в руках они держали изображения героев фильмов Marvel, стилизованные под ветеранские фото.\r\n"Я пришла сюда выразить свое недовольство тем, что в Украине проходит пропагандистская, русскоориентированная акция "Бессмертный полк". Это к памяти героев Украины, умерших за защиту украинской земли во время Второй мировой войны, не имеет никакого отношения. Мы сегодня не имеем права танцевать и праздновать, потому что война - это смерть", - заявила одна из участниц акции Ирина.\r\nПо ее словам, цель акции – выполнить миссию контрпропаганды.\r\n\r\nСтанос на марші #БезсмертнийГрут від #ДемСокира в Києві pic.twitter.com\/jynK1hOfXQ\r\n— meatball (@madness_malkav) 9 мая 2019 г.\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, на акциях 9 мая полиция зафиксировала 63 происшествия и составила 27 админпротоколов.\r\nПри этом полиция в Киеве насчитала 3 тысячи участников акции "Бессмертный полк".\r\nВ Нацполиции заяивли, что около 700 тыс. украинцев вышли на улицы Украины в День победы.