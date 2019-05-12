В противовес "Бессмертному полку" в Киеве устроили акцию "Бессмертный Грут"

В центре Киева 9 мая прошла акция "Бессмертный Грут" в противовес маршу "Бессмертного полка", приуроченного ко Дню Победы.

Об этом сообщило "Громадське".

Данную акцию организовало объединение "Демократический топор". Сообщается, что около 100-150 человек пришли на это мероприятие.

На акции участники выкрикивали традиционные лозунги "Слава Украине - героям слава" и менее традиционные "Слава Таносу - смерть врагам", "Мстители с народом", "Валар Моргулис - Валар дохаерис", "Свободу Винтерфелу", "Север наступает" и другие отсылки к популярным фильмам и сериалам.

При этом в руках они держали изображения героев фильмов Marvel, стилизованные под ветеранские фото.

"Я пришла сюда выразить свое недовольство тем, что в Украине проходит пропагандистская, русскоориентированная акция "Бессмертный полк". Это к памяти героев Украины, умерших за защиту украинской земли во время Второй мировой войны, не имеет никакого отношения. Мы сегодня не имеем права танцевать и праздновать, потому что война - это смерть", - заявила одна из участниц акции Ирина.

По ее словам, цель акции – выполнить миссию контрпропаганды.

Как сообщали Українські Новини, на акциях 9 мая полиция зафиксировала 63 происшествия и составила 27 админпротоколов.

При этом полиция в Киеве насчитала 3 тысячи участников акции "Бессмертный полк".

В Нацполиции заяивли, что около 700 тыс. украинцев вышли на улицы Украины в День победы.