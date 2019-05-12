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12 мая 2019, воскресенье, 18:02 1070
Общество 2019-05-12T18:02:54+03:00
Українські Новини
В Киеве состоялось шествие матерей погибших украинских военных: опубликованы фото

В Киеве состоялось шествие матерей погибших украинских военных: опубликованы фото

Шествие матерей в Киеве. Фото: Министерство по делам ветеранов
Шествие матерей в Киеве. Фото: Министерство по делам ветеранов

Сегодня, 12 мая, в Киеве состоялось ежегодное шествие матерей, в рамках праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню матери. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам ветеранов.

Так, сообщается, что торжественные мероприятия были организованы для памяти павших Героев и благодарности их матерям.

Фото: Министерство по делам ветерановФото: Министерство по делам ветеранов

"С самого утра состоялось возложение цветов к "Народной стены памяти" с фотографиями защитников Украины, погибших во время русско-украинской войны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что присутствующие на Михайловской площади развернули многометровый флаг Украины, на котором написали имена погибших. И двинулись с ним торжественным шествием по центру города к Свято-Владимирского кафедрального патриаршего собора, где состоялось богослужение и награждения матерей погибших Героев знаком народного почета "Матери Бойца АТО".

"В течение дня еще несколько мероприятий состоялись в столице, в частности на Владимирской площади, чтобы все желающие смогли приобщиться к ним и почтить память погибших воинов и поблагодарить их матерям", - добавили в пресс-службе министерства.

Как сообщали Українські Новини, Порошенко присвоил почетное звание "Мать-героиня" 616 женщинам.

Тем временем, были опубликованы трогательные поздравления с Днем матери.

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