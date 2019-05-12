У Києві відбулася хода матерів загиблих українських військових: опубліковано фото

Сьогодні, 12 травня, в Києві відбулася щорічна хода матерів, у рамках святкових заходів, приурочених до Дня матері. Про це повідомляє прес-служба Міністерства у справах ветеранів.

Так, повідомляється, що урочисті заходи були організовані для пам'яті полеглих Героїв і подяки їхнім матерям.

Фото: Міністерство у справах ветеранів

"З самого ранку відбулося покладання квітів до "Народної стіни пам'яті" з фотографіями захисників України, які загинули під час російсько-української війни", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що присутні на Михайлівській площі розгорнули багатометровий прапор України, на якому написали імена загиблих. І рушили з ним урочистою ходою центром міста до Свято-Володимирського кафедрального патріаршого собору, де відбулося богослужіння та нагородження матерів загиблих Героїв знаком народного пошани "Матері Бійця АТО".

"Протягом дня ще кілька заходів відбулися в столиці, зокрема на Володимирській площі, щоб всі бажаючі змогли долучитися до них і вшанувати пам'ять загиблих воїнів і подякувати їхнім матерям", - додали в прес-службі міністерства.

Як повідомляли Українські Новини, Порошенко присвоїв почесне звання "Мати-героїня" 616 жінкам.

Тим часом, були опубліковані зворушливі привітання з Днем матері.