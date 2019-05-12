підписатися на розсилку
26.2 26.55
29.1 29.8
˟
12 травня 2019, неділя, 18:02 30
Суспільство 2019-05-12T20:45:02+03:00
Українські Новини
У Києві відбулася хода матерів загиблих українських військових: опубліковано фото

У Києві відбулася хода матерів загиблих українських військових: опубліковано фото

Хода матерів в Києві. Фото: Міністерство у справах ветеранів
Хода матерів в Києві. Фото: Міністерство у справах ветеранів

Сьогодні, 12 травня, в Києві відбулася щорічна хода матерів, у рамках святкових заходів, приурочених до Дня матері. Про це повідомляє прес-служба Міністерства у справах ветеранів.

Так, повідомляється, що урочисті заходи були організовані для пам'яті полеглих Героїв і подяки їхнім матерям.

Фото: Міністерство у справах ветеранівФото: Міністерство у справах ветеранів

"З самого ранку відбулося покладання квітів до "Народної стіни пам'яті" з фотографіями захисників України, які загинули під час російсько-української війни", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що присутні на Михайлівській площі розгорнули багатометровий прапор України, на якому написали імена загиблих. І рушили з ним урочистою ходою центром міста до Свято-Володимирського кафедрального патріаршого собору, де відбулося богослужіння та нагородження матерів загиблих Героїв знаком народного пошани "Матері Бійця АТО".

"Протягом дня ще кілька заходів відбулися в столиці, зокрема на Володимирській площі, щоб всі бажаючі змогли долучитися до них і вшанувати пам'ять загиблих воїнів і подякувати їхнім матерям", - додали в прес-службі міністерства.

Як повідомляли Українські Новини, Порошенко присвоїв почесне звання "Мати-героїня" 616 жінкам.

Тим часом, були опубліковані зворушливі привітання з Днем матері.

Більше новин про: Загиблі військові День матері Хода матерів

Архів
Новини
Підлітків, які побили перехожого і зняли це на телефон, заарештували в Харкові 20:53
У квітні в Україні подешевшали яйця та фрукти 20:21
Краби викинулися на берег. Фото: Facebook/Дмитро Ревун
Під Одесою на берег моря викинуло десятки крабів 19:52
Фото дня: у Парижі відбулася "кривава" акція проти вимирання тварин 19:27
Порошенко нагородив одіозного СБУшника Демчину, - Бутусов 19:03
більше новин
Новинський привітав українок з православним жіночим святом 13:28
Вночі спалили автомобіль головного редактора ТВі Володимира Єгорова 10:52
Суд відмовився забороняти Парубію підписувати закон про мову 12:22
Політики використовують купівлю ДТЕК двох обленрего в політичних цілях, - Корольчук 13:23
Гройсман розповів, від чого йому довелося відмовитися заради схуднення 09:55
більше новин
Суд відмовився забороняти Парубію підписувати закон про мову 12:22
Зливові атмосферні фронти відступлять, але повернуться з Заходу: прогноз погоди на тиждень 13:30 Карта
Зеленський обговорив з послом Китаю розвиток відносин між країнами 15:07
Почесне консульство України в Кальярі. Фото: facebook.сом/ukr.embassy.italy
Україна відкрила консульство на Сардинії 18:22
Пам'ятник засновникам Києва. Фото: facebook.сом/kievtypical
З пам'ятника засновникам Києва відбили шматок міді 19:41
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok