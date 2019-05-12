Сегодня в Украине празднуют День Матери: лучшие поздравления мамам

Сегодня в Украине отмечают день Матери

Сегодня в Украине отмечают день Матери

12 мая, в Украине, во второе воскресенье мая отмечают День матери.

Этот день празднуют также в США, Германии, Италии, Турции, Австралии, Японии, Бельги, Дании, Финляндии, Эстонии, Бразилии, Мальте и Кипре.

Сейчас принято считать День матери берет свое начало с мифов Дравней Греции. Тогда греки почитали Великую матерь богов. К ней обращались с просьбой о богатом урожае, рождении наследников и благодарили за то, что она дала ранее.Этот праздник ввела в мир Анна Джарвис, пережив внезапную смерть матери, и решила увековечить ее память всенародным праздником, чтобы каждый ребенок смог сказать маме важные слова любви и благодарности, направив просьбу об этом в государственные инстанции. В 1910 году День матери впервые был провозглашен штатом Вирджиния, а в 1914 году президент США Вудро Вильсон объявил второе воскресенье мая Днем матери. А далее этот день распространился и на Европу и другие страны мира.

Поздравить свою маму можно одной из красивых открыток к празднику Матери.

Поздравления в стихах для мам:

С днем матери тебя, моя родная!

Твоя любовь хранит меня от бед.

Пускай тебя лишь радость окружает,

Знай, лучшей мамы в мире просто нет!

***

Всю любовь, что в мире есть,

Все богатства, что их не счесть,

Подарить хочу, мамочке родной,

Маме самой лучшей, моей дорогой.



***

Пускай все мамы улыбаются,

В любви детей своих купаются,

Пусть не болеют и не старятся,

А все надежды их сбываются!

***

Как сообщали Українські Новини, в День матери в Украине температура поднимется до +24.

Ранее рассказали, почему день отмечается именно в эту дату.