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12 мая 2019, воскресенье, 10:00 243
Общество 2019-05-12T10:11:03+03:00
Українські Новини
Сегодня в Украине празднуют День Матери: лучшие поздравления мамам

Сегодня в Украине празднуют День Матери: лучшие поздравления мамам

Сегодня в Украине отмечают день Матери
Сегодня в Украине отмечают день Матери

12 мая, в Украине, во второе воскресенье мая отмечают День матери.

Этот день празднуют также в США, Германии, Италии, Турции, Австралии, Японии, Бельги, Дании, Финляндии, Эстонии, Бразилии, Мальте и Кипре.

Сейчас принято считать День матери берет свое начало с мифов Дравней Греции. Тогда греки почитали Великую матерь богов. К ней обращались с просьбой о богатом урожае, рождении наследников и благодарили за то, что она дала ранее.Этот праздник ввела в мир Анна Джарвис, пережив внезапную смерть матери, и решила увековечить ее память всенародным праздником, чтобы каждый ребенок смог сказать маме важные слова любви и благодарности, направив просьбу об этом в государственные инстанции. В 1910 году День матери впервые был провозглашен штатом Вирджиния, а в 1914 году президент США Вудро Вильсон объявил второе воскресенье мая Днем матери. А далее этот день распространился и на Европу и другие страны мира.

Поздравить свою маму можно одной из красивых открыток к празднику Матери.

Поздравления в стихах для мам:

С днем матери тебя, моя родная!

Твоя любовь хранит меня от бед.
Пускай тебя лишь радость окружает,
Знай, лучшей мамы в мире просто нет!

***

Всю любовь, что в мире есть,
Все богатства, что их не счесть,
Подарить хочу, мамочке родной,
Маме самой лучшей, моей дорогой.

***

Пускай все мамы улыбаются,
В любви детей своих купаются,
Пусть не болеют и не старятся,
А все надежды их сбываются!

***

Как сообщали Українські Новини, в День матери в Украине температура поднимется до +24.

Ранее рассказали, почему день отмечается именно в эту дату.

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