Сегодня в Украине празднуют День Матери: лучшие поздравления мамам

12 мая, в Украине, во второе воскресенье мая отмечают День матери.\r\nЭтот день празднуют также в США, Германии, Италии, Турции, Австралии, Японии, Бельги, Дании, Финляндии, Эстонии, Бразилии, Мальте и Кипре.\r\nСейчас принято считать День матери берет свое начало с мифов Дравней Греции. Тогда греки почитали Великую матерь богов. К ней обращались с просьбой о богатом урожае, рождении наследников и благодарили за то, что она дала ранее.Этот праздник ввела в мир Анна Джарвис, пережив внезапную смерть матери, и решила увековечить ее память всенародным праздником, чтобы каждый ребенок смог сказать маме важные слова любви и благодарности, направив просьбу об этом в государственные инстанции. В 1910 году День матери впервые был провозглашен штатом Вирджиния, а в 1914 году президент США Вудро Вильсон объявил второе воскресенье мая Днем матери. А далее этот день распространился и на Европу и другие страны мира.\r\nПоздравить свою маму можно одной из красивых открыток к празднику Матери.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nПоздравления в стихах для мам:\r\nС днем матери тебя, моя родная!Твоя любовь хранит меня от бед.Пускай тебя лишь радость окружает,Знай, лучшей мамы в мире просто нет!\r\n***\r\nВсю любовь, что в мире есть,Все богатства, что их не счесть,Подарить хочу, мамочке родной,Маме самой лучшей, моей дорогой.\r\n***\r\nПускай все мамы улыбаются,В любви детей своих купаются,Пусть не болеют и не старятся,А все надежды их сбываются!\r\n***\r\nКак сообщали Українські Новини, в День матери в Украине температура поднимется до +24.\r\nРанее рассказали, почему день отмечается именно в эту дату.