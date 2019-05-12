Зеленский трогательно поздравил маму и опубликовал архивное фото

Сегодня, в День матери, будущий Президент Украины Владимир Зеленский поздравил свою мать с праздником и опубликовал их совместное фото, на котором он еще был ребенком. Поздравление Зеленский разместил на своей странице в Facebook.

Зеленский напомнил о том, как важно найти особые слова для матерей.

"Друзья, сегодня - День матери. Не забудьте найти особые слова для тех, кто подарил нам с вами жизни. Для них мы навсегда - дети. Они любят каждого из нас просто за то, что мы есть. Они любят нас такими, какие мы есть. Не забудьте поблагодарить свою мамы. Мамуля, ты у меня красотка!!!" - написал Зеленский.

Также Зеленский опубликовал фото со своей мамой, где он еще был ребенком.

Зеленский с мамой. Фото: Фейсбук/Владимир Зеленский.

Как сообщали Українські Новини, в День матери Порошенко присвоил почетное звание "Мать-героиня" 616 женщинам.

Также ранее, 9 мая, Зеленский посетил могилу воевавшего во Второй мировой войны дедушки.