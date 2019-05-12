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12 мая 2019, воскресенье, 15:50 269
Общество 2019-05-12T15:50:02+03:00
Українські Новини
В Днепропетровском облсовете призывают местные советы требовать от Рады назначить дату инаугурации Зеленского

В Днепропетровском облсовете призывают местные советы требовать от Рады назначить дату инаугурации Зеленского

Первый заместитель главы Днепропетровского областного совета по исполнительному аппарату Святослав Олейник призвал местные советы требовать от Верховной Рады Украины назначить дату инаугурации будущего Президента Владимира Зеленского. Об этом Олейник заявил в видеообращении, опубликованном на сайте Днепропетровского облсовета.

"Мы все видим, как Верховная Рада Украины, а также пока еще действующий Президент Петр Порошенко всевозможными способами затягивают процесс инаугурации новоизбранного Президента и передачу власти. Позавчера новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде как можно скорее назначить дату инаугурации на 19 мая", - сказал Олейник.

Также Олейник отметил, что обращается к жителям Днепропетровской области, которые около 90% голосов отдали за Зеленского.

"Нужно проявить еще немного избирательной активности. Сегодня любым удобным способом обратиться к своим депутатам местных советов. Это может быть СМС-сообщение, личный разговор, соцсети, или просто подойти к физическим зданиям местных советов и передать свои требования. А именно: попросить всех местных депутатов срочно, завтра, в понедельник, 13 мая, собраться на внеочередной сессии, и обратиться к Верховной Раде Украины с требованием назначить инаугурацию, как этого просит и требует новоизбранный Президент, на 19 мая, и обеспечить как можно быстрее конституционную передачу власти", - добавил Олейник.

Кроме того, Олейник обратился к депутатам местных советов.

"Пожалуйста, сейчас инициируйте срочные внеочередные сессии своих местных советов. Завтра соберитесь и рассмотрите один-единственный вопрос. Помогите Верховной Раде определиться и реализовать волю людей, которые выразили ее во время очередных выборов", - подчеркнул Олейник.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский потребовал от Рады назначить инаугурацию на 19 мая.

Тем временем, инаугурацию Зеленского предлагают провести два раза: в Раде и на НСК "Олимпийский".

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