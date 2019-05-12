Google посвятил Дню Матери новый забавный дудл

Компания Google выпустила новый дудл в честь Дня матери, который отмечается во второе воскресенье мая в 85 странах мира.\r\nОфициально в Украине празднуют с 10 мая 1999 года. В Google об этом дне напомнили, создав в своем поисковике анимированный дудл, который будет отображаться на главной странице сервиса в течение суток. \r\nПосмотреть новый дудл можно на главной странице поисковика - Google.com. \r\nТакже можно посмотреть лучшие поздравления в стихах и картинках своим мамам ко Дню матери.\r\nВ День матери в Украине температура поднимется до +24.\r\nРанее рассказали, почему день омечается именно в эту дату.