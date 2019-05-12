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12 мая 2019, воскресенье, 10:04 486
Жизнь 2019-05-12T10:09:18+03:00
Українські Новини
Google посвятил Дню Матери новый забавный дудл

Google посвятил Дню Матери новый забавный дудл

Посмотреть новый дудл можно на главной странице поисковика - Google.com. 
Посмотреть новый дудл можно на главной странице поисковика - Google.com. 

Компания Google выпустила новый дудл в честь Дня матери, который отмечается во второе воскресенье мая в 85 странах мира.

Официально в Украине празднуют с 10 мая 1999 года. В Google об этом дне напомнили, создав в своем поисковике анимированный дудл, который будет отображаться на главной странице сервиса в течение суток. 

Посмотреть новый дудл можно на главной странице поисковика - Google.com. 

Также можно посмотреть лучшие поздравления в стихах и картинках своим мамам ко Дню матери.

В День матери в Украине температура поднимется до +24.

Ранее рассказали, почему день омечается именно в эту дату.

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