Google присвятив Дню Матері новий кумедний дудл

Подивитися новий дудл можна на головній сторінці пошуковика - Google.com.

Подивитися новий дудл можна на головній сторінці пошуковика - Google.com.

Компанія Google випустила новий дудл на честь Дня матері, який відзначається у другу неділю травня в 85 країнах світу.

Офіційно в Україні святкують з 10 травня 1999 року. У Google про цей день нагадали, створивши у своєму пошуковику анімований дудл, який буде відображатися на головній сторінці сервісу протягом доби.

Подивитися новий дудл можна на головній сторінці пошуковика - Google.com.

Також можна подивитися кращі привітання у віршах і картинках своїм мамам до Дня матері.

У День матері в Україні температура підніметься до +24.

Раніше розповіли, чому день зазначає саме в цю дату.