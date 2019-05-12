Google присвятив Дню Матері новий кумедний дудл

Компанія Google випустила новий дудл на честь Дня матері, який відзначається у другу неділю травня в 85 країнах світу.\r\nОфіційно в Україні святкують з 10 травня 1999 року. У Google про цей день нагадали, створивши у своєму пошуковику анімований дудл, який буде відображатися на головній сторінці сервісу протягом доби.\r\nПодивитися новий дудл можна на головній сторінці пошуковика - Google.com.\r\nТакож можна подивитися кращі привітання у віршах і картинках своїм мамам до Дня матері.\r\nУ День матері в Україні температура підніметься до +24.\r\nРаніше розповіли, чому день зазначає саме в цю дату.