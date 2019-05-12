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12 травня 2019, неділя, 10:04 18
Життя 2019-05-12T10:10:15+03:00
Українські Новини
Google присвятив Дню Матері новий кумедний дудл

Google присвятив Дню Матері новий кумедний дудл

Подивитися новий дудл можна на головній сторінці пошуковика - Google.com.
Подивитися новий дудл можна на головній сторінці пошуковика - Google.com.

Компанія Google випустила новий дудл на честь Дня матері, який відзначається у другу неділю травня в 85 країнах світу.

Офіційно в Україні святкують з 10 травня 1999 року. У Google про цей день нагадали, створивши у своєму пошуковику анімований дудл, який буде відображатися на головній сторінці сервісу протягом доби.

Подивитися новий дудл можна на головній сторінці пошуковика - Google.com.

Також можна подивитися кращі привітання у віршах і картинках своїм мамам до Дня матері.

У День матері в Україні температура підніметься до +24.

Раніше розповіли, чому день зазначає саме в цю дату.

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