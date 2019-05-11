В День матери в Украине температура поднимется до +24

В День матери, 12 мая в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, во второй половине дня местами небольшой кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный, 3-8 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +8…+10 градусов, днем +19…+21 градус.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза, только в Закарпатье без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 3-8 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +4…+10 градусов, днем +17…+24 градуса.\r\nВ Карпатах ночью без осадков, кое-где туман, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза, температура ночью +1…+6 градусов, днем +11…+16 градусов.\r\nВ Моршине без существенных осадков, ночью и утром местами туман, температура ночью +5…+7 градусов, днем +18…+20 градусов.\r\nВ Трускавце без существенных осадков, ночью и утром местами туман, температура ночью +6…+8 градусов, днем +18…+20 градусов.\r\nВ Сваляве без существенных осадков, ночью и утром местами туман, температура ночью +7…+9 градусов, днем +20…+22 градуса.\r\nНа севере Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +5…+11 градусов, днем +18…+23 градуса.\r\nВ центре Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный, 3-8 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +5…+11 градусов, днем +17…+23 градуса.\r\nНа востоке Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный, 3-8 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +6…+12 градусов, днем +19…+24 градуса.\r\nНа юге Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный, 3-8 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +17…+23 градуса.\r\nВ Крыму переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный, 3-8 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +17…+22 градуса.\r\nВ Ялте ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза.\r\nТемпература ночью +9…+11 градусов, днем +18…+20 градусов.\r\nНапомним, ранее был обнародован прогноз погоды на неделю.\r\nВ ближайшие дни, по прогноз синоптика, в Украине дожди не прекратятся.