подписаться на рассылку
26.2 26.55
29.1 29.8
˟
11 мая 2019, суббота, 18:04 1268
Жизнь 2019-05-11T18:22:41+03:00
Українські Новини
В День матери в Украине температура поднимется до +24

В День матери в Украине температура поднимется до +24

Дождь. Фото: reading
Дождь. Фото: reading

В День матери, 12 мая в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, во второй половине дня местами небольшой кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью +8…+10 градусов, днем +19…+21 градус.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза, только в Закарпатье без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью +4…+10 градусов, днем +17…+24 градуса.

В Карпатах ночью без осадков, кое-где туман, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза, температура ночью +1…+6 градусов, днем +11…+16 градусов.

В Моршине без существенных осадков, ночью и утром местами туман, температура ночью +5…+7 градусов, днем +18…+20 градусов.

В Трускавце без существенных осадков, ночью и утром местами туман, температура ночью +6…+8 градусов, днем +18…+20 градусов.

В Сваляве без существенных осадков, ночью и утром местами туман, температура ночью +7…+9 градусов, днем +20…+22 градуса.

На севере Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5…+11 градусов, днем +18…+23 градуса.

В центре Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью +5…+11 градусов, днем +17…+23 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью +6…+12 градусов, днем +19…+24 градуса.

На юге Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +17…+23 градуса.

В Крыму переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +17…+22 градуса.

В Ялте ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза.

Температура ночью +9…+11 градусов, днем +18…+20 градусов.

Напомним, ранее был обнародован прогноз погоды на неделю.

В ближайшие дни, по прогноз синоптика, в Украине дожди не прекратятся.

Больше новостей о: Погода Потепление Дождь Прогноз погоды погода в Киеве погода в Украине погода в Карпатах

Архив
Новости
В начале мая на заправках цены на бензин и дизтопливо выросли 19:22
Акция у посольства РФ в Киеве. Фото:
Фото дня: под посольством РФ "похоронили" преступления террористов на Донбассе 18:58
Представитель Украины в ООН Ельченко стал послом на Ямайке 18:38
Почетное консульство Украины в Кальяри. Фото: facebook.cоm/ukr.embassy.italy
Украина открыла консульство на Сардинии 18:22
В День матери в Украине температура поднимется до +24 18:04
больше новостей
В Германии предложили альтернативный план для прекращения войны на Донбассе 09:40
Риски для макроэкономической стабильности Украины сохраняются, - НБУ 09:12
Дождь. Фото: reading
Солнечной и сухой погоды пока ждать не стоит: синоптик дала неутешительный прогноз 06:00 Карта
Дожди с грозами и холодными ночами: синоптик рассказала о погоде на выходных 06:00 Карта
Порошенко ответил Зеленскому, как ему сложно передавать власть: Украина - не номер в египетском отеле 20:45
больше новостей
Порошенко раздал госнаграды своему секретарю, пресс-секретарю, райтеру, начальнику резиденции и еще 9 сотрудникам АПУ 14:30
Апаршин предлагает проверить, куда идут деньги, выделенные на новое вооружение 22:06
В Германии предложили альтернативный план для прекращения войны на Донбассе 09:40
Патрульная машина врезалась в BMW на мосту в Киеве: трое мужчин в больнице 08:05
ГБР заподозрило 20 детективов НАБУ в присвоении 38 млн гривен зарплаты 06:00
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok