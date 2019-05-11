У День матері в Україні температура підніметься до +24

В День матері, 12 травня в Києві мінлива хмарність, вночі без опадів, у другій половині дня місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вітер південно-східний, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі +8...+10 градусів, вдень +19...+21 градус.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, тільки на Закарпатті без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-східний, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі +4...+10 градусів, вдень +17...+24 градуси.

У Карпатах вночі без опадів, подекуди туман, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, температура вночі +1...+6 градусів, вдень +11...+16 градусів.

У Моршині без істотних опадів, вночі і вранці місцями туман, температура вночі +5...+7 градусів, вдень +18...+20 градусів.

У Трускавці без істотних опадів, вночі і вранці місцями туман, температура вночі +6...+8 градусів, вдень +18...+20 градусів.

У Сваляві без істотних опадів, вночі і вранці місцями туман, температура вночі +7...+9 градусів, вдень +20...+22 градуси.

На півночі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +5...+11 градусів, вдень +18...+23 градуси.

У центрі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, вітер південно-східний, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі +5...+11 градусів, удень +17...+23 градуси.

На сході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, вітер південно-східний, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі +6...+12 градусів, вдень +19...+24 градуси.

На півдні України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, вітер південно-східний, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі +6...+11 градусів, удень +17...+23 градуси.

У Криму мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, вітер південно-східний, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі +7...+12 градусів, удень +17...+22 градуси.

У Ялті вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза.

Температура вночі +9...+11 градусів, вдень +18...+20 градусів.

Нагадаємо, раніше був оприлюднений прогноз погоди на тиждень.

В найближчі дні, за прогнозом синоптика, в Україні дощі не припиняться.