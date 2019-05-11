Депутат Лещенко заперечує, що адвокат Трампа Джуліані не приїхав в Україну через нього

Депутат Верховної Ради від фракції "Блок Петра Порошенко" Сергій Лещенко заперечує, що адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані скасував візит в Україну для зустрічі з новообраним Президентом Володимиром Зеленським через нього.

Про це Лещенко написав у коментарі до посту політолога Володимира Фесенко в соціальній мережі Facebook.

"Думаю, все простіше - Джуліані зрозумів, що Луценко його систематично обманював. Луценко 1) бреше що справу Буризми закрили через Байдена - а його закривав сам Луценко 2) бреше що чорна бухгалтерія сфальсифікована - а є експертизи, що ні в) бреше про те, що мене і Ситника засудили за втручання у вибори - а це був адмінсуд за позовом Розенблата і рішення не набуло в законної чинності", - написав Лещенко.

Крім того, Лещенко звинуватив генпрокурора Юрія Луценка в тому, що він втягнув Україну "в чужу війну"

"Знаю одне - Луценко по суті втягнув Україну в чужу війну, зробивши нас розмінною монетою за столом між Трампом і Байденом, а зробив він з однією метою - зберегти свою посаду генпрокурора", - написав він.

Фесенко в повідомленні зазначив, що якщо інформація про відмову команди Володимира Зеленського провести зустріч з Джуліані правда, то ґновообраний Президент робить помилку.

Раніше адвокат Трампа Джуліані, коментуючи свою відмову їхати в Україну, заявив, що "вийшов на групу людей, в яку входять вороги президента (Трампа, - ред.), в окремих випадках - США і в одному випадку вже засуджений за допомогу демократам під час виборів у 2016-му осіб", пише "Цензор.нет".

Джуліані уточнив, що його прізвище "Лещенко, і він надав "чорну бухгалтерію" (Партії регіонів. - Ред.), яка виявилася фейком і ніколи не використовувалася" і зіграла на руку Хілларі Клінтон і призвела до відставки екс-керівника передвиборного штабу Трампа Пола Манафорта.

Таким чином Джуліані дав зрозуміти, що не бажає опинитися в компанії цих людей, які входять в оточення новообраного президента України.

Як повідомляли Українські Новини, ГПУ розслідує "злив" звітів Манафорта на користь перемоги Клінтон на виборах в США.

Раніше суд міста Александрія (штат Вірджинія) засудив Пола Манафорта до майже чотирьох років ув'язнення за низкою звинувачень, серед яких порушення податкового та банківського законодавства і приховування зарубіжних банківських рахунків. Але зарахував до відбуття терміну покарання 9 місяців, які Манафорт вже провів за ґратами. За даними ЗМІ, у в'язниці Манафорт відсидить 7,5 років.