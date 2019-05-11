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11 мая 2019, суббота, 12:48 117
Верховная Рада и партии 2019-05-11T12:52:25+03:00
Українські Новини
Садовый решил идти в Раду и бороться за должность премьер-министра

Садовый решил идти в Раду и бороться за должность премьер-министра

Андрей Садовый. Фото: 24tv.ua
Андрей Садовый. Фото: 24tv.ua

Мэр Львова, лидер партии "Объединение "Самопомощь" Андрей Садовый намерен баллотироваться в Верховную Раду и бороться за должность премьер-министра.

Об этом он сообщил на съезде партии в Киеве, передают Українські новини.

"Я готов идти в парламент, возглавить список, если будет ваше доверие. Готов бороться за должность премьера и наводить порядок в стране", - сказал Садовый.

Лидер партии отметил, что не намерен переизбираться на должность мэра Львова.

Как сообщали Українські Новини, в случае победы на выборах Гриценко должность премьер-министра досталась бы Садовому. Также Садовый заявляет о выходе из "Самопомощи" 5 депутатов Рады.

Тем временем Садовый беднее своей жены в 8 раз и у него нет жилья и машины, а ЦИК заявил о проблемах с проведением внеочередных парламентских выборов.

Больше новостей о: Премьер-министр Объединение "Самопомощь" Андрей Садовый Парламентские выборы 2019

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