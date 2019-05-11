Садовый решил идти в Раду и бороться за должность премьер-министра

Мэр Львова, лидер партии "Объединение "Самопомощь" Андрей Садовый намерен баллотироваться в Верховную Раду и бороться за должность премьер-министра.

Об этом он сообщил на съезде партии в Киеве, передают Українські новини.

"Я готов идти в парламент, возглавить список, если будет ваше доверие. Готов бороться за должность премьера и наводить порядок в стране", - сказал Садовый.

Лидер партии отметил, что не намерен переизбираться на должность мэра Львова.

Как сообщали Українські Новини, в случае победы на выборах Гриценко должность премьер-министра досталась бы Садовому. Также Садовый заявляет о выходе из "Самопомощи" 5 депутатов Рады.

Тем временем Садовый беднее своей жены в 8 раз и у него нет жилья и машины, а ЦИК заявил о проблемах с проведением внеочередных парламентских выборов.