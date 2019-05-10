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10 мая 2019, пятница, 17:46 92
Внешняя политика 2019-05-10T17:46:46+03:00
Українські Новини
Порошенко обсудил с Меркель усиление давления на РФ для освобождения политзаключенных

Порошенко обсудил с Меркель усиление давления на РФ для освобождения политзаключенных

Ангела Меркель и Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Ангела Меркель и Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель вопросы усиления давления на Россию для освобождения арестованных украинских моряков и других политически заключенных, а также усиления санкций в связи с упрощением выдачи российских паспортов жителям оккупированных территорий Донбасса.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента по итогам телефонного разговора Порошенко и Меркель, передают Українськi Новини.

"В контексте рассмотрения в Гамбурге Международным морским трибуналом вопроса освобождения 24 украинских моряков особое внимание было уделено дальнейшему усилению давления на Москву для ускорения освобождения всех украинских заложников, которые незаконно удерживаются Россией. Стороны также обсудили развитие ситуации на Донбассе в свете последних провокационных шагов России. Петр Порошенко призвал Берлин поддержать ужесточение санкций против Москвы за так называемые паспортные указы", - сказано в нем.

В ходе разговора Меркель заверила Порошенко, что Украина будет оставаться в центре внимания Германии и Европейского Союза, а также выразила надежду, что новое руководство Украины будет придерживаться принципа преемственности во внешней политике.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин намерен признать незаконными российские паспорта, выданные украинцам на оккупированных территориях.

Тем временем, Украина призвала мир усилить санкции против РФ за выдачу российских паспортов жителям ОРДЛО.

Больше новостей о: Санкции против России Ангела Меркель Российское гражданство Петр Порошенко

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