підписатися на розсилку
26.2 26.55
29.1 29.8
˟
10 травня 2019, пʼятниця, 16:45 18
Політика 2019-05-10T18:00:02+03:00
Українські Новини
Мати Бережної попросила суд заборонити Парубію підписувати закон про українську мову

Мати Бережної попросила суд заборонити Парубію підписувати закон про українську мову

Олена Бережна. Фото: 112
Олена Бережна. Фото: 112

Мати колишнього депутата Верховної Ради Ірини Бережної (Партія регіонів) Олена просить Окружний адміністративний суд Києва заборонити голові Верховної Ради Андрію Парубію підписувати закон про функціонування української мови.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду, передають Українські Новини.

"В Окружний адміністративний суд міста Києва надійшла заява про забезпечення позову від ГО "Інститут правової політики та соціального захисту імені Ірини Бережної" до Голови Верховної Ради України Андрія Парубія про заборону підписувати закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Зокрема, позивач просить суд у порядку забезпечення адміністративного позову заборонити Голові Верховної Ради України і будь-якому з окремих народних депутатів і працівників апарату Верховної Ради здійснювати будь-які дії, спрямовані на підписання відповідного закону, направлення його на підпис Президентові та подальше офіційне опублікування зазначеного закону", - сказано в ньому.

Зараз судом вирішується питання про наявність правових підстав для вжиття заходів забезпечення позову.

Як повідомляли Українські Новини, з'явився список депутатів, які проголосували за мовний закон і проти.

Тим часом всі проекти постанов про скасування голосування Рада розгляне після травневих.

Раніше Українські Новини писали, що потрібно знати і як діяти власникам сайтів після прийняття закону про мову.

Більше новин про: Андрій Парубій Закон про українську мову Олена Бережна

Архів
Новини
На українсько-румунському кордоні розбився вертоліт з контрабандою, загинула одна людина, - ЗМІ 18:38
Глобальна асоціація корпоративних університетів нагородила Академію ДТЕК 18:21
Суд скасував присвоєння імені Катерини Гандзюк вулиці в Херсоні 18:13
НАБУ вилучило документи по КВЦ "Парковий" і "Межигір'я" під час обшуку в АРМА, - джерело 18:10
Порошенко обговорив з Меркель посилення тиску на РФ для звільнення політв'язнів 17:46
більше новин
На Львівщині школяр повідомив про мінування школи в день контрольної і знищив телефон 16:37
У Сумах затриманий викрадач, який вимагав гроші у власника місцевої мережі магазинів, - ЗМІ 15:40
Зеленський на могилі діда, який воював у Другій світовій. Фото: Facebook Володимира Зеленського
У ЗМІ розповіли, за які подвиги у Другій світовій війні отримав нагороди дідусь Зеленського 13:53
Поршенко роздав держнагороди своєму секретарю, прес-секретарю, райтеру, начальнику резиденції і ще 9 співробітникам АПУ 14:30
СБУ фактично підтвердила, що компромат на Продана фальшивка, - Сазонов 10:34
більше новин
Поршенко роздав держнагороди своєму секретарю, прес-секретарю, райтеру, начальнику резиденції і ще 9 співробітникам АПУ 14:30
Інформація про можливу участь Трампа в інавгурації закрита, - штаб Зеленського 12:06
Ситник відмовився від усного допиту і запропонував альтернативу 12:16
Ситник прийшов на допит до Генпрокуратури 11:58
Ситник не заплатив велику суму за відпочинок у закладі на Рівненщині, - Луценко 12:07
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok