Мати Бережної попросила суд заборонити Парубію підписувати закон про українську мову

Мати колишнього депутата Верховної Ради Ірини Бережної (Партія регіонів) Олена просить Окружний адміністративний суд Києва заборонити голові Верховної Ради Андрію Парубію підписувати закон про функціонування української мови.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду, передають Українські Новини.

"В Окружний адміністративний суд міста Києва надійшла заява про забезпечення позову від ГО "Інститут правової політики та соціального захисту імені Ірини Бережної" до Голови Верховної Ради України Андрія Парубія про заборону підписувати закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Зокрема, позивач просить суд у порядку забезпечення адміністративного позову заборонити Голові Верховної Ради України і будь-якому з окремих народних депутатів і працівників апарату Верховної Ради здійснювати будь-які дії, спрямовані на підписання відповідного закону, направлення його на підпис Президентові та подальше офіційне опублікування зазначеного закону", - сказано в ньому.

Зараз судом вирішується питання про наявність правових підстав для вжиття заходів забезпечення позову.

Як повідомляли Українські Новини, з'явився список депутатів, які проголосували за мовний закон і проти.

Тим часом всі проекти постанов про скасування голосування Рада розгляне після травневих.

Раніше Українські Новини писали, що потрібно знати і як діяти власникам сайтів після прийняття закону про мову.